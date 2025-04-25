Doğtaş, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Hatay’ın Payas ilçesinde yeni mağazasını açan marka, Hatay’daki mağaza sayısını 5’e çıkardı. Ulaşılabilir olmaya, trendleri yakalamaya ve yenilikçiliğe her zaman önem veren Doğtaş’ın 1200 metrekarelik alana sahip 3 katlı yeni mağazasının açılışı Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan ve Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman’ın katılımıyla gerçekleşti.

Büyüme stratejileri doğrultusunda yeni atılımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman; “Doğtaş olarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılan güçlü mağaza ağımızla her geçen gün daha fazla haneye ulaşmanın, daha fazla insanın yaşamına dokunmanın gururunu yaşıyoruz. 1972 yılında Çanakkale Biga’da doğan markamız, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında güven ve kaliteyle anılıyor. Tasarıma, fonksiyonelliğe ve kaliteye verdiğimiz önemle büyümeye, büyürken de yaşam alanlarına değer katma misyonumuzdan ödün vermemeye devam ediyoruz” dedi.

Evleri eşsiz tasarımla donatacak trend mobilyalarla yaşam alanlarına şıklık ve zevk katan Doğtaş, evlenenler, evini yenileyenler ya da dekorasyon ihtiyacı olanların istek ve ihtiyaçlarını en iyi anlayıp onlara istedikleri yaşam alanlarını yaratmalarında destek olmaya devam ediyor. Doğtaş’ın yeni koleksiyonları; home ürünleri, çocuklar için konfor ve eğlencenin adresi ‘Genç’ koleksiyonları, balkon ve bahçelerde bahar, yaz aylarının keyfinin doyasıya çıkarılacağı ‘Garden’ ürünleri yeni mağazalarında misafirlerini bekliyor.