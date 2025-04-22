Anadolu medeniyetinin ev sahiplerinden, destanların şehri Çanakkale’den doğup dünyanın dört bir yanına ulaşan Doğtaş, mobilya sektörünün buluşma noktası Salone Del Mobile Milano 2025’te yeni ürünlerini tanıttı. Bu yıl 8-13 Nisan tarihleri arasında Milano’da gerçekleşen fuarda “İnsanlar İçin Düşünmek” temasıyla “İnsan Merkezli Tasarım”, “Sürdürülebilirlik”, “Zanaatkarlık ve El İşçiliği” konuları gündeme taşındı. İtalya’nın finans, tasarım ve yaratıcılık başkenti Milano’da moda, sanat, tasarım ve mobilya dünyasının bir araya geldiği fuara, 37 ülkeden 2 bin 103 firma katıldı. Toplamda 302 bin 548 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, mobilya ve tasarım dünyasının bugününe ve geleceğine ışık tuttu.

Fuarda yer alan 11 Türk markadan biri olan Doğtaş, ürün gamıyla global pazarda da yoğun ilgi topladı. Ziyaretçiler, uluslararası tasarım yarışması A Design Awards’da Silver Ödül alan Moderna Yemek Odası ve Moderna-Integra Ürün Grubu başta olmak üzere 2025’te adlarından çokça söz ettirecek Noralis, Legna, Kalia, Mitte ve Sintra serilerinden parçaları beğeniyle karşıladı.

Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman: "Modanın ve tasarımın başkentinde ürünlerimizin gördüğü ilgiden memnunuz"

İtalya’da gerçekleşen Salone Del Mobile Milano 2025’te Doğtaş’ın global pazarda varlığını artırma hedeflerinden söz eden Doğtaş Mobilya Genel Müdürü İlhan Tunçman, “Salone del Mobile Milano gibi prestijli bir fuarda yer almak, global ölçekteki marka gücümüzü ve tasarım kabiliyetimizi yansıtması açısından son derece önemli. Yenilikçi yaklaşımımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan merkezli tasarımlarımızla hedeflerimize kararlılıkla yürüyor, Türkiye atılımlarımızın yanında global pazarlarda da büyüyoruz. Bu yolculuğumuzda trendleri yakalamak, mobilya ve tasarımın bugünü ve geleceğinde yerimizi güçlü şekilde almak için en doğru buluşma noktasında İtalya’da, Milano’dayız. Bu denli prestijli bir fuarda, modanın ve tasarımın başkentinde ürünlerimizin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Tasarıma, yaratıcılığa, sürdürülebilirliğe odaklanarak, insanların yaşam alanlarına değer katmaya, yeniliğe verdiğimiz önemle müşterilerimizi şaşırtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğtaş, global marka olma vizyonunu Salone del Mobile Milano’da sergilediği koleksiyonlarla yansıtırken insan odaklı tasarımlar, sürdürülebilir üretim anlayışı ve ürün detaylarıyla fuarda güçlü bir izlenim bıraktı. Doğtaş olarak yurtdışında 47 mağazası bulunan şirket, global alandaki yatırımları ve tasarıma verdiği değerle, uluslararası büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.