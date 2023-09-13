· BİGA Home marka ürünlerinin tamamı burada üretilecek. Yıllık üretim hedefi 200.000 adet.

· Seri üretimle hem ürün teslimatı hem lojistik avantajı ve bunun yanı sıra konforlu ve kaliteli mobilyanın ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

· BİGA Home markasıyla başta Senegal ve Afrika ülkeleri olmak üzere, deniz aşırı ülkelere ve vergi muafiyeti nedeniyle içlerinde Ecovas, Moritanya ve Amerika’nın olduğu 20’ye yakın ülkeye ihracat yapılacak.

· 10.000 metrekare üretim alanına sahip olan BİGA Home, yatak, baza, başlık, döşemeli ürünler, mutfak ve ofis gibi projeli işlerin olduğu kategorilerde seri üretime başladı.

Doğanlar Holding çatısı altında bulunan Doğanlar Mobilya Grubu, BİGA Home markasıyla doğduğu topraklar olan Çanakkale Biga’dan Afrika’ya uzandı. Senegal’in ilk ve tek mobilya üretim tesisini kuran Doğanlar Mobilya Grubu, BİGA Home adını verdiği markasının üretim tesis açılışı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’un katılımıyla gerçekleşti. Fabrika açılışının yanı sıra BİGA Home, yakın zamanda Dakar ve Saly mağazalarını da hizmete açtı.

Doğanlar Mobilya Grubu bugün 6 markası olan Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve BİGA Home ile 44 ülkede faaliyet gösteriyor. 700 satış noktası ve 3000’e yakın çalışanı bulunan Grup, tecrübe ve iş bilgisini yerel emekle birleştirerek ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor.

12 Milyon Euroluk Yatırım

Doğanlar Mobilya Grubu, BİGA Home markasıyla Senegal’i dünya mobilya sektörünün üstlerinden biri haline getirmek misyonu ile 10.000 m2’lik üretim alanı ve 12 Milyon euroluk dev bir yatırıma imza attı. Projenin devamında ise 50.000 m2’lik alan ve 50 milyon euroluk yatırım hedefleniyor. Senegal’de kurduğu bölgenin ilk tek üretim tesisiyle, tecrübe ve iş bilgisini doğduğu topraklar olan Çanakkale Biga’dan Afrika’ya taşıdı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’un katılımıyla açılışı gerçekleşen tesiste Türk mobilya bilgi ve tecrübesiyle yerel emek bir araya gelerek ekonomiye değer katacak. BİGA Home markasıyla yıllık seri üretim hedefi 200.000 adet olarak planlanırken, 60.000 haneye ulaşılacaktır.

Yılda 48.000 adet baza-başlık, 9.600 adet koltuk takımı, 2.400 panel mobilya takımı ile hem ürün teslimatı hem lojistik avantajı hem de konforlu ve kaliteli mobilyanın ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan: “BİGA Home; geçmişimize vefayı, bugünümüzün izini ve geleceğin dünya markası hedefini simgeliyor.”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan konuyla ilgili açıklamasında, BİGA Home’un Doğanlar Mobilya Grubu adına olduğu kadar Türk mobilyası adına da önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek “1972 yılında mobilya sektörü ile başlayan hikayemiz; bugün, doğduğumuz topraklar olan Biga’dan, Senegal’e uzandı. Geçmişe vefayı, bugünümüzün izini ve geleceğin dünya markası hedefini BİGA Home’da görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Türk mobilya bilgisini ve tecrübesini yerel halkın emeğiyle harmanlayarak istihdam sağlamanın kendileri için çok değerli olduğunu sözlerine ekleyen Doğan, çalışanlarının %95’ini yerel halktan seçtiklerini ve Senegal’in ekonomik kalkınmasına destek olduklarının altını çizdi. Yatırım merkezi olarak Senegal’i seçme nedenlerini açıklayan Doğan, Afrika’nın parlayan yıldızı Senegal’in ekonomik ve politik stabilizasyonla Afrika’ya örnek olduğunu belirtti. Hedeflerinin BİGA Home’u mobilya sektöründe önce Afrika’nın tamamı, devamında ise dünyanın önde gelen markaları arasında konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Çatı kuruluş Doğanlar Holding’in mobilya sektörü başta olmak üzere enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde yatırımlarına devam ettiğini belirten Doğan, “Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri olarak 30 bin kişilik ailemizle ekonomiye yön veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Senegal’de Biga Home markasından önce de projeler gerçekleştirdiklerine değinen Doğan, Doğanlar Holding’in Senegal’deki ilk yatırımını inşaat şirketi olan Doğyap ile 2017 yılında gerçekleştirdiğine ve bu alanda da yatırımlarının devam edeceğine dikkat çekti.

Batı Afrika’nın en büyük meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 2 projelik yatırımı 2019 yılında tamamladıklarını ifade eden İsmail Doğan, Senegal mobilya sektöründeki ilk adımlarını Doğtaş Senegal şirketiyle attıklarına, Senegal’i dünya mobilya sektörünün üslerinden biri haline getirmek misyonuyla Doğtaş Exclusive ve Kelebek Mobilya’yı ülkedeki tüketicileriyle tanıştırdıklarına dikkat çekti.