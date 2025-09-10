Yurt dışında sunduğu rekabetçi yakıt fiyatları ve esnek vade koşullarıyla tanınan DKV Mobility, aynı avantajları artık yurt içinde de sağlıyor.

DKV Mobility’nin bu yeni yatırımı Türkiye’de Moka United iştiraki Up Bilişim Enerji işbirliğiyle hayata geçti.

DKV Mobility, müşterilerine sunduğu yakıt ikmal avantajlarının artık Türkiye’deki tüm ticari filolara da sunulacağını açıkladı. Yurt dışında sunduğu rekabetçi yakıt fiyatları ve esnek işlem koşullarıyla tanınan DKV Mobility, aynı avantajları artık yurt içinde de sağlıyor.

Uluslararası mobilite hizmetleri alanında Avrupa’nın önde gelen platformu olan DKV Mobility, iki önemli stratejik adım attı.

Bu yeni gelişmelerle birlikte yalnızca uluslararası lojistik şirketleri değil, Türkiye genelindeki tüm ticari filolar DKV Mobility’nin geniş yakıt ağı sayesinde indirimli yakıt fiyatları ve nakit akışını destekleyen esnek işlem seçeneklerinden yararlanabilecek.

Filolar için indirimli yakıt

Buna göre, DKV Mobility Türkiye genelinde Petrol Ofisi’ne ait 2.650 anlaşmalı akaryakıt istasyonunda tüm şirket araçları için indirimli yakıt fiyatları ve esnek vade koşulları sunacak. Uluslararası lojistik firmalarının yanı sıra şirket filoları da bu avantajlarla maliyetlerini optimize ederek tasarruf sağlayabilecek.

Esnek vade koşulları

Esnek vade seçenekleri sayesinde DKV Mobility müşterileri nakit akışlarını daha etkin yönetebilecek. Filolar, daha verimli bütçe yönetimi ve operasyonel süreçlerin kolaylaşmasından faydalanacak.

‘Maliyet yönetimine önemli katkı sağlıyoruz’

DKV Mobility Türkiye Genel Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz yıl 90. yılını kutlayan DKV Mobility için Türkiye her zaman önemli bir pazar oldu. Uluslararası lojistik sektörünün Türkiye’deki gelişimini destekleyen bu önemli yatırımla birlikte, taşımacılarımız artık DKV Mobility’nin yakıt avantajlarından ülke içinde de yararlanabilecek. Buna ek olarak, tüm ticari filolar da anlaşmalı istasyonlarımızda bu avantajlardan faydalanacak. Bu yatırımlarımızla operasyonel verimliliği artırmaktan ve müşterilerimize maliyet yönetimi açısından önemli bir katma değer sunmaktan gurur duyuyoruz.”

‘Türkiye öncelikli pazarlarımızdan biri’

DKV Mobility Doğu Avrupa Bölge Müdürü Ondrej Pavlik, yeni yatırımla ilgili düzenlenen basın toplantısında şunları vurguladı:



“Türkiye, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla DKV Mobility için daima öncelikli pazarlardan biri oldu. Bugün duyurduğumuz bu yatırımla, yalnızca uluslararası lojistik firmalarına değil, Türkiye’deki tüm ticari filolara da DKV Mobility’nin avantajlarını sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Filoların maliyetlerini daha etkin yönetmelerine ve operasyonlarını daha verimli kılmalarına katkıda bulunarak, Türkiye’deki taşımacılık sektörünün sürdürülebilir büyümesine destek vermeyi hedefliyoruz.”