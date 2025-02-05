Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility’nin müşterileri artık 3,5 tonun üzerindeki araçlarının Slovenya’daki ücretli otoyol geçiş ücretlerini DKV Box Europe ile otomatik olarak ödeyebiliyor. Ayrıca müşteriler Slovenya ücretli otoyol geçiş ödeme fonksiyonunu mevcut DKV Box Europe kutularına çevrimiçi ekleyerek bu hizmetten yararlanabiliyorlar. DKV Mobility müşterileri geçiş ücreti ödemeleri için DKV Box Europe kullanarak idari maliyetlerini azaltabilir ve daha verimli çalışabilir, tüm verileri tek faturada görebilirler.

Slovenya’nın da eklenmesiyle birlikte artık DKV Box Europe ile 15 Avrupa ülkesindeki 17 ücretli geçiş noktasında otomatik ödeme yapmak mümkün. Bu ülkeler arasında Macaristan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İsviçre yer alıyor. Araca kurulumu yapılan bu kutu ile aynı zamanda Almanya’daki Warnow Geçidi ve Herren Tüneli, Belçika’daki Liefkenshoek tüneli, Danimarka’daki Storebælt ve İsveç’teki Øresund köprülerinde geçiş ücretleri ödenebiliyor.