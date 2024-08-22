Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın refah ve mutluluğunu arttırmak için ihtiyaç duyulan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla Halk Lokantası Projesini hayata geçiriyor.

Pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Halk Lokantasında 4 çeşit yemek servis edilecek. Özellikle dar gelirli ve öğrencilerin hedef kitle olarak düşünülen Halk Lokantası, günde bin kişiye hizmet verecek kapasitede tasarlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Halk Lokantasının ilki Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında açılacak. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda Halk Lokantasının sayısını arttırmayı planlıyor.