Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde 1.000 dönümlük bir alan üzerine kurulan sanayi sitesi, tamamlandığında 10 bin kişiye iş olanağı sağlayacak.

Yaklaşık 10 milyar TL yatırım bütçesiyle yürütülen projede; hastane, spor kompleksleri, idari merkezler, otel, cami ve 1.200 adet ticari iş yeri bulunacak. Şu anda hummalı şekilde süren inşaat çalışmalarında 60 blokluk ilk etabın bir yıl içinde tamamlanarak ilk etapta 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Projenin başında yer alan Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sanayi alanının Karacadağ eteklerinde uzun süredir atıl durumda bulunan bir bölgede kurulduğunu belirtti. Şu ana kadar projenin yüzde 10’unun tamamlandığını ifade eden Çubuk, hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun talepler aldıklarını dile getirdi.

Çubuk, bölgede sağlanan barış ortamına da vurgu yaparak, "Bu huzur ortamına katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederim. Barışın tesisiyle birlikte yatırımcı ilgisi büyük ölçüde arttı. Artık bölgemizde çatışma değil, kardeşlik ve kalkınma konuşulsun istiyoruz" dedi.

Ticari faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdüren bir iş insanı olarak Diyarbakır’ın konum açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çubuk, projede kadınlara yönelik istihdam alanları da oluşturduklarını vurguladı. Deprem konutlarının hemen yanında konumlanan proje, bu bölgede yeni yerleşimlere iş imkânı sunmayı amaçlıyor.

“Kadınlarımız için özel alanlar oluşturduk, onlara da iş fırsatı tanıyacağız. Diyarbakır’da huzur sürdükçe bu tür yatırımlar artarak devam edecek” diyen Çubuk, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.