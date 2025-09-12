Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi ziyareti kapsamında Kırgızistan'a geldi. Başkan Erbaş, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6'ncı Toplantısı'na katıldı. Başkan Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslamiyet'in ana kaynakları olarak gösterilen kitapların neredeyse tamamının Türki Cumhuriyetlerin bulunduğu coğrafyada yetişen alimler tarafından yazıldığını söyledi. İnsanlığın derin bir anlam ve değerler krizi yaşadığını belirten Başkan Erbaş, "Fitneler, İslam coğrafyasını kuşatmış durumdadır. Coğrafi parçalanmışlık, zihinsel dağınıklığı beraberinde getirmiştir. Dağınıklığın neticesinde gücünü ve ihtişamını kaybeden İslam coğrafyası, emperyalist müdahaleler ve meydan okumaların karşısında askeri, siyasi ve kültürel açıdan kendini savunmakta zorlanmaktadır" dedi.



"Birliğe, beraberliğe, vahdete ihtiyacımız var"

Batıl ideolojilerle kardeşlik duygularının pekiştirilerek mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, "Küresel sömürü düzenlerinin hegemonyasından kurtulabilmek için buna ihtiyacımız var. Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin özgür olması için buna ihtiyacımız var. Bunu başarmak zorundayız. Somali, Sudan, Libya, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen gibi kan ve gözyaşı yurduna dönüşmüş daha nice İslam beldesinin kurtuluşu, ümmet bilincinin yeniden ikame edilmesine bağlıdır. Bunun için birliğe, beraberliğe, vahdete ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.



Program, toplantıda alınan kararların imza töreninin ardından sona erdi.



Toplantıya katılan diğer isimler

Kırgızistan Müslümanları Dini İdare Başkanı Abdulaziz Zakirov Nazibekoviç'in ev sahipliği yaptığı toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov, Özbekistan Müslümanları İdaresi Başkanı ve Başmüftü Nuriddin Haliknazarov, Türkmenistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Yalkap Hojagulyyev ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı da katıldı.