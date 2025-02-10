ABD Başkanı Trump’ın Filistinlilerin tehcir edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Fidan, “Filistin tehciri kabul edilemez. Bu tür tekliflerin ciddiye alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu, tarihi bilmemek ve anlamamak anlamına gelir. İslam dünyası, Türkiye, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu bu görüşün karşısında. Ancak ne yazık ki, uluslararası düzeyde geniş bir destek gören iki devletli çözüm projesi hâlâ hayata geçirilemiyor,” ifadelerini kullandı.

"Rehineleri Kurtardıktan Sonra Netanyahu’yu Tutacak Hiçbir Şey Yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de ateşkesi ihlal ederek savaşı sürdürme ihtimali hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, uluslararası toplumun İsrail’i izolasyon altına alması gerektiğini belirtti. “Bu senaryo maalesef geçerliliğini koruyor. 7 Ekim’den bu yana devam eden soykırımın sona ermesi, ateşkesin devam etmesi ve Gazze halkının yurtlarına dönebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Netanyahu’nun zihniyeti ortada. Rehineleri kurtardıktan sonra onu tutacak hiçbir şey yok. Uluslararası toplumun, özellikle ABD’nin İsrail’e baskı yapması gerekiyor. Eğer ABD bunu yapmaz ve Netanyahu savaş başlatırsa, Amerika’nın uluslararası itibarına büyük zarar vereceği aşikâr,” dedi.

"Uluslararası Toplum İsrail’i Durduramadı"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının neden durdurulamadığı sorusuna cevap veren Bakan Fidan, “Amerika’nın İsrail’e kayıtsız şartsız desteği var. Bu artık bir adalet ya da hukuk meselesi olmaktan çıktı, tamamen güç matematiğine döndü. Gücü elinde bulunduran taraf, yanlış veya doğru olduğuna bakmaksızın kan döküyor. Buna ‘orman kanunu’ diyoruz. İnsanlık binlerce yıl boyunca ahlaki ve hukuki anlamda gelişme kaydetti ama günün sonunda yine güçlü olanın hüküm sürdüğünü görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

"Bu Zulüm Döngüsü Kırılacak"

Kudüs’ün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme çabalarına karşı Türkiye’nin ve İslam dünyasının kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. “Kudüs, Filistin meselesinin en önemli sembollerinden biri. Kudüs’ün uluslararası ve dini kimliğinin yok edilmesine, Müslüman ve Hristiyan kutsallarının hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Ürdün ile bu konuda yakın çalışıyoruz. Ancak İsrail provoke edici adımlar atmaya devam ediyor. Fakat bu böyle sürmeyecek, bu zulüm döngüsü bir yerden kırılacak,” dedi.

"Türkiye, Filistin İçin Tek Yürek Oldu"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyareti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmayı hatırlatan Fidan, bu anı “tarihi” olarak nitelendirdi. “TBMM’de farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinin Filistin konusunda tek yürek olması, Sayın Abbas’a verilen destek Türkiye’nin Filistin davasına olan bağlılığını gösterdi. Bu ateş sönmeyecek, bu destek bitmeyecek. Önümüzdeki süreçte Filistin yönetimiyle yeni görüşmelerimiz olacak ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

"Kalıcı Çözüm Olmadan Barış Mümkün Değil"

Gazze’deki savaşın durdurulması için yalnızca ateşkesin yeterli olmayacağını vurgulayan Fidan, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. “Birinci ve İkinci Gazze Savaşları’nda hep ateşkes için arabulucu olduk ama gördük ki kalıcı bir çözüm olmadan daha büyük savaşlarla karşılaşıyoruz. İsrail’in bölgede sürekli genişleme politikası güttüğü açık. Eğer gerçekten barış isteniyorsa, uluslararası toplum İsrail’i iki devletli çözüme zorlamalı,” dedi.