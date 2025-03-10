Marmara Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Başkan Adayı Nihat Öner, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve OSB’yi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı bir dönüşüm planını açıkladı.

Sanayicilerin üzerindeki yükü hafifletmek ve üretimi teşvik etmek için aidatlarda yüzde 50 indirim vaadinde bulunan Öner, OSB’nin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Nihat Öner, “Dilovası ve Kocaeli sanayisinin üretim üssünde, yönetişim temelli yeni bir dönem başlatmak istiyorum. Sanayicilerimizin yükünü hafifletmek ve OSB’yi daha rekabetçi bir konuma getirmek için buradayım” dedi.

Modern Altyapı ve Yatırımcı Dostu Süreçler

Öncelikli hedefler arasında OSB’nin modernize edilerek çağdaş bir sanayi bölgesine dönüştürülmesi yer alıyor. Altyapısı güçlendirilmiş, dünya standartlarında bir sanayi bölgesi haline gelecek olan Dilovası OSB, yatırımcıların önünü açmak için ruhsat ve inşaat süreçlerinde aktif destek sağlayacak. Elektrik, su gibi temel ihtiyaçların anında karşılanmasıyla yatırımcıların işlerini kolaylaştıracak bir sistem kurulacak.

Lojistik Avantajlar ve Enerji Yatırımları

Liman, demiryolu ve bağlantı yolları gibi avantajlar en iyi şekilde değerlendirilerek, Rotterdam modeli örnek alınacak. Bu kapsamda, sanayicilere dünya standartlarında lojistik hizmeti sunulacak. Ayrıca, kısa sürede hayata geçirilecek güneş enerjisi yatırımlarıyla OSB’nin kendi enerjisini üretmesi planlanıyor. Bu sayede, sanayicilere uygun fiyat avantajıyla enerji sağlanarak maliyetler düşürülecek.

Sosyal ve Kültürel Gelişim

OSB’nin sadece sanayi alanında değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişmesine büyük önem veriliyor. Bu kapsamda, OSB’ye yakışacak bir cami inşa edilecek, çevre üniversitelerle iş birliği yapılarak meslek eğitim lisesi açılacak. Sosyal tesisler genişletilecek, spor tesisleri ve sağlık Ocağı yapılacak, misafirlerin ağırlanması için OSB içinde bir otel kurulacak, restoranlar açılacak. Ayrıca, daha fazla banka şubesi getirilerek sanayicilerin finansal ihtiyaçlarının kolayca karşılanması sağlanacak.

Sanayicinin Yükü Hafifletilecek

Tüm bu projelerle, OSB’nin gelirleri artırılarak sanayicilerin sırtındaki aidat yükü hafifletilecek. Amaç, sanayicilerin daha rahat bir ortamda üretim yapmalarını sağlamak ve Dilovası OSB’yi uluslararası arenada öncü bir konuma getirmek.

Nihat Öner’den Çağrı

Dilovası OSB Başkan Adayı Nihat Öner, yaptığı açıklamada, “Sorun değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için her zaman yanlarında olacağız. Bölge müdürüm masada oturmayacak, tek tek firmaları ziyaret edecek eksikleri ne varsa anında çözüm üretecek. Yatırımcıların önünü açacağız. Ruhsat ve inşaat süreçlerinde yanlarında olup, ihtiyacı olan elektrik su anında bağlanarak yolu açılacak altyapı eksiklerini hızla tamamlayacağız. OSB’yi modernize edeceğiz. Gecekondu görünümünden çıkarıp, altyapısı güçlü, çağdaş bir sanayi bölgesine dönüştüreceğiz. OSB’mizi modern, çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşturarak, uluslararası rekabette öne çıkarmak için çalışacağız” dedi.

Dilovası OSB, bu kapsamlı dönüşüm planıyla sanayicilere güven verirken, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlayacak.