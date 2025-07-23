İmzalanan MoU ile; sivil ve askeri havalimanlarına yönelik sanal/artırılmış gerçeklik, dijital ikiz, simülasyon çözümleri geliştirilmesi hedefleniyor. KEYVAN’ın uluslararası havacılık otoriterleri tarafından onaylı havacılık veri üretim gücü ile SiMTEK’in VR, yapay zekâ, modelleme ve dijital simülasyon konularındaki yetkinliği, ortak projeler için güçlü bir temel oluşturuyor.

Simülasyon teknolojilerinin gelişimi için ihtiyaç duyulan KEYVAN’ın yüksek doğrulukta ve sürekli güncellenen kapsamlı veri çözümleri ile SiMTEK’in ileri düzey grafik, görüntü işleme, makine öğrenmesi ve artırılmış gerçeklik altyapısı birleştiğinde sivil ve askeri havalimanlarına yönelik dijital ikiz, sanal eğitim ve operasyonel simülasyon projeleri için güçlü, ölçeklenebilir ve gerçekçi çözümler üretmek mümkün hâle gelecek.

IDEF 2025 kapsamında atılan bu adım, sadece iki şirket arasındaki bir iş birliğinden öte, dijital havacılık ve savunma çözümlerine de katkı sağlayacak stratejik bir birliktelik olarak değerlendirilmektedir.