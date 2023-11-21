Lojistik ve taşımacılık sektörünün kalbinin attığı Uluslararası Logitrans Transport Fuarı’nda, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından “Sektörün Geleceğine Yön Verenler” ödülüne layık görüldü. Hoffman, “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak karayolu taşımacılık sektörü ile kol kola çalışıyor ve sektöre ciddi katkılar sunuyoruz. Öncelikle Türk karayolu firmalarının Avrupa pazarlarına en hızlı ve maliyet açısından en efektif şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Ayrıca DFDS Türkiye’de olmasa da Avrupa’da yaygın bir karayolu taşımacılığı hizmet sağlayıcısı konumunda. Karayolu taşımacılığının dünyayı daha iyi, daha kapsayıcı ve daha yeşil bir yer haline getirmedeki rolünü sergilemeyi amaçlayan bu ödüle layık görülmek büyük mutluluk” dedi.

YOLCU ve yük taşımacılığında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS’nin Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından, bu yıl 75’incisi düzenlenen “Sektörün Geleceğine Yön Verenler” organizasyonunda ödüle layık görüldü. Ödülünü, 15-17 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda alan Hoffmann, şöyle dedi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak karayolu taşımacılık sektörü ile kol kola çalışıyor ve sektöre ciddi katkılar sunuyoruz. Öncelikle Türk karayolu firmalarının Avrupa pazarlarına en hızlı, en güvenli ve maliyet açısından en efektif şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Ayrıca DFDS Türkiye’de olmasa da Avrupa’da yaygın bir karayolu taşımacılığı hizmet sağlayıcısı konumunda. Karayolu taşımacılığının dünyayı daha iyi, daha kapsayıcı ve daha yeşil bir yer haline getirmedeki rolünü sergilemeyi amaçlayan böylesi anlamlı bir projede ödüle layık görülmek, benim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı.”

“Hızlı ve karbon salınımlarını azaltan çözümler sunuyoruz”

Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük üçüncü lojistik fuarı olan ve sektörün kalbinin attığı Logitrans’ta DFDS standı büyük ilgi görürken, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu da “Geleceğe Giden Yol-Bağlanabilirlik, Dijitalleşme, Yeşil Lojistik” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. “Daha iyi bağlantıya giden yolda daha verimli sınır geçişleri” başlıklı oturumda konuşan Pamukçu şöyle konuştu: “Türk firmaları ve taşıyıcılarını Avrupa pazarlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmak için yeni hatlar açmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Intermodal altyapımızla Türkiye’deki taşıyıcı firmalara hızlı ve demiryolu bağlantıları ile de karbon salınımlarını azaltan çözümler sunuyoruz. DFDS, Akdeniz havzasında hizmet vermeye başlamasının 5. yılını kutluyor. Bugüne kadar yaptığımız yatırımları önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla devam ettireceğiz.”

Türkiye ve Akdeniz'i Kuzey Avrupa'ya bağlayacak imzalar atıldı

Fuarda bunun yanı sıra, Avrupa’nın önde gelen demiryolu taşımacılık şirketi VIIA, Fransa'nın sırasıyla Avrupa ve İngiltere'ye açılan kapıları olan intermodal taşımacılık limanları Sète ve Calais ile DFDS arasında, 4’lü bir uzlaşı belgesi imzalandı. Anlaşma kapsamındaki işbirliği, Avrupa pazarlarına ihracat yapan Türk şirketleri ve taşıyıcılarına, Akdeniz'i feribot ve demiryoluyla Kuzey Avrupa'ya bağlayarak verimli, çevreci ve hızlı bir lojistik çözümü sunuyor.

Anlaşmayla belirlenen sefer, malların DFDS'nin Yalova - Sète ve İzmir - Sète seferleriyle Sète limanına, VIIA'nın sağladığı demiryolu bağlantısıyla Calais limanına ve buradan DFDS tarafından İngiltere'nin Tilbury limanına taşınmasını içeriyor.

DFDS’den Cumhuriyet’in 100’üncü yılı temalı akşam yemeği

DFDS ayrıca, fuarın ilk günü düzenlediği akşam yemeğinde de sektörün önde gelen isimlerini ağırladı. Keyifli anlara sahne olan ve çok verimli geçen “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı” temalı yemekte, Türkiye’de ve global ölçekte sektörün durumu, sorunları ve gelecek projeler ele alındı.

Fuara 23 ülkeden 201 firma katıldı.

Lojistik ve taşımacılık sektörünün kalbinin attığı ve bu sene 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Fuarı’nda 23 ülkeden 201 katılımcı firma yer aldı. Fuarda DFDS standı büyük ilgi gördü.