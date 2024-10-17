Deniz taşımacılığı ve lojistik sektörünün öncü firması DFDS, Akdeniz'deki mevcut 6 rotasına bir yenisini ekleyerek, sanayi bölgelerine ve gümrüklere yakın bir konuma sahip Martaş Limanı’ndan, Avrupa pazarlarına ulaşmak isteyen müşterilerine ve ihracatçı firmalara kolay erişim ve operasyonel verimlilik sağlayacak. Limanın stratejik konumu sayesinde, DFDS yeni hattan yararlanan müşterilerinin transit sürelerini kısaltırken, lojistik operasyonlarını da optimize etmelerine destek olacak.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann yeni hattın açılışı ile ilgili olarak: "Yüksek standartlarda hızlı ve güvenilir hizmetler sunarak müşterilerimize sunduğumuz değeri arttırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret akışını daha da güçlendiriyoruz. Artık, her hafta Türkiye’den İtalya'ya ve Fransa’ya 17 sefer ile bağlantı sağlayacağız. Bunun Türk ihracatçısına ve müşterilerimize önemli rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz" dedi.

Yeni açılan Marmara Ereğlisi Martaş - Trieste hattı ile haftada 2 sefer düzenlenecek. Seferler, Martaş Limanı'ndan Trieste Limanı'na bir direkt sefer ve Pendik Limanı’ndan Martaş Limanı uğrağı olacak şeklinde gerçekleştirilecek.

Benzersiz intermodal bağlantılar

Marmara Ereğlisi /Martaş - Trieste hattı, DFDS'in Avrupa’ya ulaşım için sunduğu deniz ve demir yolu taşımacılığını birleştiren benzersiz intermodal altyapısını Marmara Bölgesi’ndeki müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Lars Hoffmann yeni hattın Avrupa’daki demir yolu bağlantılarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Marmara Bölgesi’ndeki müşterilerimize yeni hat ile, İtalya ve Almanya'daki Wels, Bettembourg, Köln, Duisburg şehirleri dahil olmak üzere Avrupa'daki büyük iş merkezlerine doğrudan ve kesintisiz erişim sağlıyoruz. Gelecekte müşteri taleplerine göre sefer sayısını artırmayı planlıyoruz.”

Yeni hat, DFDS’in müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin gelişimine katkısını bir kez daha kanıtlıyor.