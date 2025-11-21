Ekinözü köyünde hayata geçirilen proje, 120 başlık kapasiteye sahip yeni ağılı ile kırsalda sürdürülebilir üretime önemli katkı sundu.

Modern tekniklerle inşa edilen tesiste hayvan sağlığı ve refahının ön planda tutulduğunu belirten Taş, devlet desteği sayesinde yatırımını kısa sürede tamamladığını söyledi. Bölgedeki üreticilere örnek olan proje, hem ekonomik kalkınmayı destekliyor hem de küçükbaş hayvancılıkta verimliliği artırıyor.

Açılış sonrası çiftliği ziyaret eden Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, tesiste incelemelerde bulunarak Necmettin Taş’tan üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Taşkesen, hibe desteklerinin kırsal bölgelerde modern tarım ve hayvancılığın gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Devlet destekli yatırım sayesinde Elazığ’da küçükbaş hayvancılıkta kapasitenin artırıldığını belirten yetkililer, bölge çiftçilerinin bu tür programlardan daha fazla yararlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.