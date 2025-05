Meclis Başkanı Kurtulmuş, anma programında yaptığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder’in yaşamı boyunca Türkiye’nin barışı, kardeşliği ve birliği için mücadele ettiğini vurguladı. “Hayatının her safhasında bu ülkeyi seven, yurtsever tavrını her vesileyle ortaya koymuş olan bir arkadaşımızdır. Terörsüz Türkiye hedefi için önemli katkılar sundu. Bu iradeyi bir vasiyet olarak görüyor ve sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Kurtulmuş, Önder’in barış sürecindeki rolüne de dikkat çekti.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından tören salonuna gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ve Önder’in kardeşi tarafından karşılandı. Girişte Önder’in fotoğrafına dokunarak saygısını gösteren Bahçeli, programda yaklaşık 15 dakika kaldı. Bu, Bahçeli’nin 99 gün aradan sonra katıldığı ilk resmi program oldu.

TBMM tarihinde ilk kez bir milletvekili için Meclis’in resmi tören salonunda anma programı ve taziye düzenlenmiş olması da dikkat çekti. Bu yönüyle tören, hem TBMM protokol tarihinde hem de Türkiye siyasetinde sembolik bir önem taşıdı.

Bu anlamlı veda, siyasette farklı görüşlere sahip isimlerin bir araya gelerek ortak bir değere saygı göstermesi açısından da önemli bir mesaj niteliği taşıdı.