Dev derbiye 2 gün kala heyecan borsada başladı. İki takımın borsada işlem hisseleri gün haftanın kapanış gününe yükselişle başladı. Fenerbahçe hisselerinin açılışta sergilediği sınırlı yükseliş gelişerek yüzde 2’yi aştı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,45 artış ile başladığı günde, sınırlı yükselişini sürdürüyor.



Fenerbahçe hisseleri yükseldi

Geride kalan çarşamba günü oynadığı Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen açılışta 98,15 seviyesini koruyan Fenerbahçe hisseleri Perşembe kapanışa kadar 95,90 seviyesine geriledi. Son 5 günde yüzde 10 gerileyen Fenerbahçe hisseleri derbi maçından önceki son işlem gününe artışla başladı. Açılışta yüzde 0,52 yükselen Fenerbahçe hisseleri yüzde 2’yi aştı. Söz konusu hisse 98,30 seviyesinde işlem görüyor.



Galatasaray hisselerinde durum

Son 5 günde yüzde 6,81 değer kaybeden Galatasaray hisseleri ise derbi öncesi son işlem gününe sınırlı yükselişle başladı. Galatasaray hisseleri ligdeki son Fatih Karagümrük mücadelesinden galibiyetle ayrılmasına rağmen Perşembe günü açılışta değer kaybetti. Söz konusu hisse 6,90 seviyesinde 6,70’e geriledi. Şu sıralarda Galatasaray hisseleri yüzde 0,45 artışla 6,76 seviyesinden işlem görüyor.

Hisselerdeki artış oranları anlık olarak değişiyor.