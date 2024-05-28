Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Akkaya’nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

Deniz Akkaya'dan ilk açıklama

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti.

"TANIDIĞIM EN VİCDANLI İNSANIM"

Akkaya bir diğer paylaşımına: 'Ne güzel değil mi dışardan hersey janjanlı. Öyle akıl verenlerin akılları kendine kalsın diye bu video çekiyorum.' notunu düşerek şu ifadeleri kullandı: Şimdi çekişmeli boşananlar çok iyi biliyor ki. Ben şoför artık kullanmıyorum. Yardımcım yok, asistanım yok. Bunların hepsini para vererek hakkımda davalarda kullandı. Benim insanlara karşı bu sefer inancım kayboldu. Yaşayanlar iyi bilir. Her şeyi geçtim çocuk ailesiz kalmasın, çocuk aile ortamında büyüsün diye. Benim narsist kişilik bozukluğu olan bir babam ve onun etrafında kurban kadınları var. Ve o aileden kurtulan tek kadın ben olduğum için hepsi benden nefret ediyor. Evdeki bütün sistemim bozuldu. Çalışanlar hırsızlığa başladı. Ben ailemsiz çok daha mutluydum. Ben senelerdir evde yalnız kalmak tek lüks oldu. Artık dadıları yoldan çıkardığı için yavaş yavaş evi de küçültmeyi denedim. Bir yandan bana dava açan bir babayla uğraşıyorum. Bakın bunlar kolay değil. Avukat bedavaya çalışmıyor. Harcadığım paralarla 10 rezidans daha yaptırırdım. Bunlar bir kadın için çok büyük yükler. Ben kendi kızımı deşifre yapmıyorum ama bana bir yapana, iki yüz gelirim. Ben bu hikayenin tek maduruyum. Bundan sonra kızım bile olsa ayarını çekecek. Çünkü ben tanıdığım en vicdanlı insanım. Bunu kendi kızımda söylüyor bana. Yıllar içerisinde duygusal, fiziksel ve maddi şiddetle kimselere belli etmedim. Akıl verenlere söylüyorum benim kızım pembe beyaz bir ortamda babasının ona para kazanmak için yurtdışında olduğuna inandırdı. Siz bunları bilmeden bana akıl veremezsin. Artık büyüdü. Babasıyla görüşsün diye suratına bile bakmayacağım adamla ilişki kurmaya çalıştım. Nafaka ödemedi. Fakirleştim dedi. İnanılmaz lüks şartlarda yaşıyor. Bizle uğraşmaktan hiç vazgeçmedi. Normal şartlarda kızına nafaka verse onda birini verecekti. Ama onun yerine bitmeyen kin ve öfkesiyle benimle 15 senedir uğraşıyor.