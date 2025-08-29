Partiden yapılan duyuruda, 28 Ağustos 2025 tarihinde Öcalan ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı. DEM heyeti, görüşme sırasında Öcalan’ın barış süreci ve demokratik toplum konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada Öcalan’ın, yaşanan sorunların “kangren haline gelen bir süreci” andırdığını belirterek, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi. Öcalan’ın, “amacımız acılı bir dönemin sona ermesi için elimizden geleni yapmaktı” sözlerine yer verildi.

DEM Parti’nin açıklamasına göre Öcalan, barışın, demokratik toplumun ve entegrasyonun sürecin temel kavramları olduğunu, bu ilkeler üzerinden ilerlenmesi halinde sonuç alınabileceğini savundu. Ayrıca demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli bir entegrasyonun stratejik bir tercih olduğunu vurgulayan Öcalan, bu yaklaşımın Türkiye geneline katkı sunacağını ifade etti.

Öcalan’ın, bu sürecin siyasi ve medya çevrelerinde basite indirgenmesinin ya da görmezden gelinmesinin zararlı olacağına dikkat çektiği aktarıldı. Açıklamada, Öcalan’ın halklar arasındaki dostluğa ve kalıcı barışa olan inancını bir kez daha dile getirdiği belirtildi.