Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında, DEM Parti üyeleri gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sırrı Süreyya Önder, çözüm sürecinin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu toplumsal sorunların çözümü için diyalog ve müzakere sürecinin önemine dikkat çekti. Önder, "Çözüm süreci, tüm Türkiye'nin huzuru için yeniden başlatılmalıdır. Selahattin Demirtaş'ın görüşleri, bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır ve barışçıl bir çözüm için katkı sağlamaktadır" dedi.

Ahmet Türk ise, halkların kardeşliğine ve barışa olan inançlarının devam ettiğini belirterek, çözüm sürecinin yeniden masaya yatırılması gerektiğini ifade etti. Türk, "Barış ve huzurun sağlanması için siyasi irade ortaya konmalıdır. Bizler bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Pervin Buldan, ziyaretin önemli olduğunu belirterek, Selahattin Demirtaş'ın hem halklar arası barış için hem de demokrasi için mücadele ettiğini söyledi. Buldan, "Selahattin Demirtaş, demokrasi mücadelesi veren bir insandır ve onun bu mücadelesi Türkiye’nin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte tüm siyasi partiler ve kurumlar üzerlerine düşeni yapmalıdır" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, çözüm sürecinin yeniden başlatılması ve barışçıl bir ortamın oluşturulması için çağrıda bulunarak, tüm siyasi partilerin bu konuda sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti.