Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kaliteli bir sahne programı, uzman görüşleri ve deneyim paylaşımına olanak sağlayan bir atmosfer sunuldu. 200'ü aşkın müteşebbis ve profesyonelin katıldığı etkinlikte, “Dönüşüm ve Dayanıklılık: Gelenekten Geleceğe Liderlik” teması altında, liderlik, değişim yönetimi ve dayanıklılık gibi kritik konular ele alındı.

Program, Değişim Dinamikleri Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Ahmet Bey, Ramazan’ın bereketini iş dünyasıyla birleştirerek önemli mesajlar verdi. “Değişim, sadece bir zorunluluk değil, stratejik bir fırsat olarak görülmelidir,” diyerek liderlerin değişimi yönetebilmek için doğru sistemler ve süreçlerle çalışması gerektiğini vurguladı.

Değişim Dinamikleri Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Psikolog Zeynep Betül Topçu, dayanıklılık konusuna odaklanan konuşmasında zorlu koşullara karşı liderlik becerileri geliştirilmesinin önemine değindi. Güçlü karakterlerin ve geliştirilmiş becerilerin iş dünyasında daha verimli olacağını belirterek, Ramazan ayının bu tür niteliklerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş (İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2005-2013 İTO Başkanı)

Liderlik ve değişim yönetimi arasındaki farkları ele aldı.

ele aldı. “Değişim kaçınılmazdır, ancak değişime liderlik etmek için değişimi öngörmek gerekmektedir,” diyerek liderlerin proaktif olması gerektiğini vurguladı.

Muhammed Satılmış (Değişim Dinamikleri Yönetim Danışmanı, Yıldız Holding Üst Düzey Yöneticisi)

Kurumsal dayanıklılığın önemine değindi.

değindi. “Her kurum, zor zamanlara hazırlıklı olmalı ve bu süreçte esnek, güçlü ve dayanıklı olmalıdır,” diyerek dayanıklılık kültürünün nasıl oluşturulacağı hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Şirketleri bekleyen kritik değişimlere dikkat çekti.

dikkat çekti. Finansal yönetimin önemini vurgulayarak, şirketlerin sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımlarına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Bahattin Aydın (LC Waikiki - CHRO)

Gelenekten geleceğe uzanırken değişimi yönetmenin yollarını anlattı.

anlattı. İş hayatında güven ve kaliteyi temel faktörler olarak değerlendirdi.

Panelistler ve Katılımcılar

Muhammed Fatih Kondu (Mega Basım Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Yöneticisi)

(Mega Basım Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Yöneticisi) Sadık Aslandağ (Aslandağ Ahşap - Artella ve Tresette Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi)

(Aslandağ Ahşap - Artella ve Tresette Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi) Aykut Tangülü (Rhofa Enerji Grup İK ve Organizasyonel Gelişim Müdürü)

(Rhofa Enerji Grup İK ve Organizasyonel Gelişim Müdürü) Serap Yücesan (Özel Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi)

(Özel Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi) Feridun Karaçetin (Fereks Grup Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı)

Programın sonunda, Değişim Dinamikleri Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir, kurumsallaşma ve nesil devrinin önemine vurgu yaptı. Yöneticilerin, iş süreçlerini genç nesillere devretmesi gerektiğini belirtti. Güçlü kurumların ancak güçlü hukuk kurallarıyla sürdürülebilir hale gelebileceğini ifade ederek, 11 Mart 2026’da düzenlenecek 32. Geleneksel İftar için katılımcıları tekrar bir araya gelmeye davet etti.

31. Geleneksel İftar Programı, değişim yönetimi ve liderlik konularında değerli içgörüler sundu. İş dünyasında dönüşüm ve dayanıklılığın önemini vurgulayan etkinlik, katılımcılara stratejik bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi. 200'ü aşkın müteşebbis ve profesyonelin katılım gösterdiği bu etkinlik, iş dünyasında sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen liderler için önemli bir buluşma noktası oldu.