DB Schenker Arkas, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini birleştirerek sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve geri dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor. Bu projeyle, iş dünyasının topluma ve çevreye karşı taşıdığı sorumluluğun en güzel örneklerinden birini sunarken, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı bir araya getiriyor. Bu kapsamda, uzun yıllardır sokak hayvanlarının bakımı ve korunması konusunda önemli çalışmalar yapan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan şirket, “Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” adını verdiği projesiyle, geri dönüşüm odağında sokaktaki hayvan dostlarımıza yuva sağlayarak destek sunuyor.

Uzun yıllardır lojistik sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarıyla bilinen şirket, bu sefer de depolarında biriken atık paletleri değerlendirerek, sokak hayvanları için kulübeler yapma hedefiyle yola çıkıyor. Bu proje, sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

#YolumuzHepİyiliğeÇıkar

DB Schenker Arkas, “Yolumuz Hep İyiliğe Çıkar” mottosuyla ilerleyen hareketinde, mama bağışını teslim etmek için öncelikle HAÇİKO Derneği'nin çiftliğinde buluşarak çiftlikte yaşayan hayvanları ziyaret etti ve dernek yetkililerinden hayvanların ihtiyaç ve bakımıyla ilgili bilgi aldı. Ardından, Tepeören bölgesine geçen gönüllü ekibi, atık paletlerden kulübe yapımını gerçekleştirdi. Kulübeler, hayvanların olumsuz hava koşullarından korunmaları için brandalarla kaplanırken, geri dönüşüm yaklaşımıyla belediyelerle de önceden anlaşılarak ellerinde bulunan atık brandalar da bu projede değerlendirildi.

Sıfır Atık, Sonsuz Sevgi: “Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk”

“Taşıdığımız En Güzel Sorumluluk” hareketiyle DB Schenker Arkas hem sokak hayvanlarına daha iyi yaşam koşulları sunmayı hem de geri dönüşümle çevre bilincini artırmayı hedefleyerek bu iyilik hareketine herkesi davet ediyor.