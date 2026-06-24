Malatya'nın Darende ilçesinde 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek MİDİDER Geleneksel Yıkılhan Pilav Şenliği öncesinde hazırlık çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinlik alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen MİDİDER Geleneksel Yıkılhan Pilav Şenliği öncesinde hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek şenlik öncesinde etkinliğin yapılacağı kültürel alanda belediye ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Alanda yapılacak düzenleme ve hazırlıkları yerinde değerlendiren Bozkurt, organizasyonun eksiksiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamaların tamamlandığını belirtti.Yıkılhan Pilav Şenliği'nin Darende'nin köklü geleneklerinden biri olduğunu vurgulayan Bozkurt, kültürel değerlerin yaşatılması ve birlik, beraberlik duygusunun güçlendirilmesi açısından organizasyonun önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Bozkurt, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek MİDİDER Geleneksel Yıkılhan Pilav Şenliği'ne tüm vatandaşları davet ederek, organizasyonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.