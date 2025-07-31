Şirket tarafından açılan davada, Chobani’nin ürünlerinde kullandığı siyah-sarı ambalaj tasarımı ile “Parlak ve Yumuşak” ifadesinin, Danone’ye ait tescilli unsurları taklit ettiği ve bu durumun fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına geldiği öne sürüldü. Danone, Chobani'nin bu tasarımla elde ettiği tüm gelir üzerinden maddi tazminat talep ediyor.

İki şirketin geçmişi de benzer bir davayla dikkat çekiyor. Danone, 2016 yılında Chobani’nin “Simply 100” adlı reklam kampanyasında, kendi “Light and Fit” markasını hedef aldığını iddia etmiş ve davayı kazanmıştı. Yeni açılan davada da Danone, Chobani’nin yoğurt serisinde Oikos markasına benzer yazı tipi, renk ve grafikler kullandığını savunarak, kasıtlı bir benzeştirme stratejisi izlediğini ileri sürüyor.

Tüm bu hukuki süreç devam ederken, Chobani Türkiye’de önemli bir ticari adım attı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan 5+5 yıllık stat isim sponsorluğu anlaşması kapsamında kulübün her sezon için 10 milyon euro gelir elde edeceği açıklandı. Bu anlaşma, Chobani’nin küresel marka bilinirliğini artırma stratejisinin Türkiye ayağı olarak yorumlanıyor.