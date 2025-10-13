Bazı markalarda fiyatlar 190–195 TL’ye kadar yükseliyor.

İstanbul’daki resmî tarifeye göre, 19 litrelik bir damacana su 110 TL’ye satılmalı. Ancak dağıtımcılar, eve teslim hizmeti ve ambalaj maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatları çok daha yukarı çekiyor. Hatta bazı firmalar, boş damacana iadesi yapmayan müşterilerden 250–300 TL arasında depozito bedeli talep ediyor.

Uzmanlar, ambalaj ve dağıtım giderlerinin artış göstermemesine rağmen fiyatların yükselmesini, pazarlama ve hizmet maliyetlerinin etikete yansımasının yanı sıra, piyasa koşullarındaki dalgalanmalara bağlıyor. Bu durum, vatandaşın bütçesini zorlayan bir tablo ortaya çıkarıyor.

Geçtiğimiz bir yıl içinde ambalajlı ve damacana su fiyatları ortalama yüzde 50 oranında artış gösterdi. Tüketiciler, özellikle suyun maliyeti ile satış fiyatı arasındaki uçurum karşısında tepkilerini dile getiriyor.