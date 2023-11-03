Ülke genelinde kış mevsiminin ile birlikte kırsal kesimlerde nar ekşisi yapımı hızlandı. Hasat edilen ekşi narların suyu sıkıldıktan sonra kaynatılarak yapılan nar ekşisi yiyene sağlık verirken üreticilerin de ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Meşakkatli bir işlem olmasına rağmen nar ekşisinden elde edilen gelir bu işle uğraşanların yüzünü güldürüyor. Dalından özenle toplanarak taneleri ayıklanan narlar yine ağaç tekneler içinde suyu sıkıldıktan sonra kaynatılarak doğal bir ekşi haline getiriliyor. Raf ömrü de uzun olan nar ekşisinin özellikle kış döneminde grip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Yıllık 70 bin ton rekolte ile nar üretiminde önemli merkezlerden birisi olan Ortaca ilçesinde de geleneksel usullerle nar ekşisi yapımı devam ediyor.



Nar ekşisi yapılan kırsal mahalledeki kadınları ziyaret eden Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, kadınlara kolaylıklar dileyerek onlara yardım etti. Nar ekşisi yapılan kazanın başına geçen Kaymakam Aktaş hem kadınlarla sohbet etti, hem de kazan kaynattı. Kaymakam Aktaş, "Ortaca gerek turizm, gerekse tarımla anılan güzel bir ilçemiz. Bu anlamda Ortacamızı narenciye deposu olarak da adlandırabiliriz. Ortaca'da bunların yanında en önemli ürünlerden biri de nardır. Nar, yıllık ortalama 70 bin ton civarında bir rekolte gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak geleneksel olarak nar ekşisinin de üretimi ilçemizde oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Bunun daha da önemlisi katma değer babında düşünürsek, özellikle ihracat boyutu da çok önemli. Başta Rusya, Ukrayna, Romanya ve Hollanda gibi ülkelere ihracatı yapılmaktadır. Bunun yanında ikinci ürün dediğimiz ürünlerimiz de yine Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere ihracatı gerçekleştiriliyor. Bunlardan da ülke ekonomisine önemli bir kazanım sağlamaktadır" dedi