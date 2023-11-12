Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çıkıp şehir hayatına uyum sağlayamayan 38 yaşındaki İlhan Budak, dağ başında yaklaşık 10 yıldır tek başına hayat sürüyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'ne 1 kilometre mesafede ormanlık alanda kendi yaptığı kulübesinde şehirden uzak bir hayat süren Budak, kendi imkanları ile yaptığı ağırlıklarla antrenman yapıyor.

Uludağ'a tırmanan dağcılarla zamanla dostluk kuran Budak, gerekmedikçe şehre inmediği için ziyaretçilerinden başka kimseyle görüşmüyor. Teknolojik imkanlardan uzak kalsa da açık öğretimden üniversite okuyarak eğitiminden de geri kalmıyor.



Yaptığı antrenmanlarla birçok spor müsabakasına katılan Budak, aldığı başarılarını belgeleyen madalyaları gözünün önünden ayırmıyor. Herkesin masa başı bir iş istediğini, Budak, “Dağlık bölgede çalışabileceğim bir iş istiyorum. Orman hayatı bana iyi geliyor.

Şehirde sultan olacağıma ormanda çöpçü olurum daha iyi. 10 yıldır dağda yaşıyorum. Antrenman yapıyorum. Günde 20 kilometre koşuyorum. Ayın 15 günü koşu, diğer günlerde ise ağırlık antrenmanı yapıyorum. Henüz hiç hasta olmadım. Buraya gelen dağcılar bana destek oluyor” şeklinde konuştu.