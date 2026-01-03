Dijital pazarlama ajansı Cremicro’nun Kurucusu Haydar Özkömürcü, bu verilerin Türk şirketleri için 2026 yılında hayati bir strateji değişikliğini işaret ettiğini vurguluyor.

Dünya genelinde dijital alışkanlıkların hızla değiştiği bir dönemden geçerken, Ekim 2025 verileri Türkiye’deki kullanıcı davranışlarına dair çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Küresel ortalamanın %80,92 olduğu "ChatGPT Kaynaklı Yapay Zeka Web Trafiği" listesinde Türkiye, %94,49’luk rekor bir oranla dünya birincisi oldu. Gelişmiş ülkeleri geride bırakan Türkiye’de, yapay zeka üzerinden bir web sitesine giden trafiğin neredeyse tamamı ChatGPT üzerinden gerçekleşiyor.

Bu tabloyu yorumlayan Cremicro Kurucusu Haydar Özkömürcü, klasik SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) devrinin evrildiğini ve yerini AIO’ya (Yapay Zeka Optimizasyonu - Artificial Intelligence Optimization) bıraktığını belirtiyor.

"Türkiye'de AIO Yaptırmayan Marka, Müşterisinin Gözünde Yok Hükmündedir"

Verilerin, Türk tüketicisinin bilgiye ulaşma yolculuğunda arama motorlarından sohbet botlarına (chatbot) radikal bir geçiş yaptığını kanıtladığını belirten Haydar Özkömürcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Rapor açıkça gösteriyor ki; Türkiye’de yapay zeka kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95’i, bir ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Bu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon. Artık sadece Google’da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından 'önerilen' ve 'referans gösterilen' bir otorite olması gerekiyor. Buna 'Generative Engine Optimization' (GEO) veya AIO diyoruz. Bu veriler ışığında net bir şekilde söyleyebilirim ki; AIO stratejisinin dünyada en fazla işe yaradığı ve en yüksek geri dönüşü sağladığı ülke Türkiye’dir."

Zorlu Geçecek 2026 Yılında Rekabet Avantajı: "Yapay Zekanın Dilinden Konuşmak"

Ekonomik belirsizliklerin ve artan rekabet koşullarının gölgesinde geçmesi beklenen 2026 yılı, şirketlerin pazarlama bütçelerini en verimli şekilde kullanmalarını zorunlu kılıyor. Geleneksel reklam kanallarının maliyetleri artarken, ChatGPT gibi platformlarda görünür olmanın, satın alma kararı veren kitleye ulaşmanın en kestirme yolu olduğu görülüyor.

Firmaların 2026 planlamalarında yapay zeka optimizasyonunu merkeze almaları gerektiğini vurgulayan Özkömürcü, sözlerine şöyle devam etti:

"2026 yılı, şirketler için finansal açıdan temkinli olunması gereken, zorlu bir yıl olacak. Böylesine daralan bir ekonomide, pazarlama bütçenizi nereye harcadığınız hayati önem taşıyor. Müşterileriniz artık 'en iyi muhasebe yazılımı hangisi?' veya 'İstanbul’da en güvenilir insan kaynakları firması kim?' sorusunu Google yerine ChatGPT’ye soruyor. Eğer yapay zeka firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi masada bırakıyorsunuz demektir. Türk şirketleri için krizden çıkışın ve büyümenin formülü, algoritmaların değil, yapay zekanın dilinden konuşan bir optimizasyon sürecinden geçiyor."