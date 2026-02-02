Kaliteli ve yenilikçi üretim yöntemleri ile un sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Akhan Un halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde, pay başına 21,50 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olarak TL, halka açıklık oranı ise 20,01 olarak gerçekleşti. Akhan Un A.Ş., Borsa İstanbul’da AKHAN koduyla işlem görecek.

Halka arz işleminde; şirket sermayesinin 218 milyon 650 bin TL’den, 273 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması dolayısıyla toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli pay satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 286.463.669 TL tutarında nominal talep geldi. Yurt içi bireysel yatırımcılar 91.741.804 lot ile planlanan tahsisatın 2,80 katı üzerinde talepte bulunurken, bu talebin 32.820.000 lotluk bölümü karşılandı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ise 194.721.865 lot ile planlanan tahsisatın yaklaşık 8,9 katı üzerinde talepte bulunurken, bu talebin 21.880.000 lotluk bölümü karşılandı. Böylelikle halka arzda satışa sunulan 54.700.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmış oldu.

Halka arzda; talepte bulunan 985.795 yurt içi bireysel yatırımcıdan 959.086 tanesinin talebi karşılanırken, talepte bulunan 289 yurt içi kurumsal yatırımcının tamamının talebi karşılanmış olup toplamda 959.375 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

“Yeni ortaklarımızın desteği ile büyüme ivmemiz hızlanacak”

Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiden büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Akhan Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, “Yatırımcılardan aldığımız yoğun talep ve geri bildirimler geleceğe dair bizleri umutlandırıyor. Yeni ortaklarımızın desteği ile birlikte yeni dönemde büyüme ivmemizin daha da hızlanacağına inanıyoruz. 20 yıldır faaliyet gösteren Akhan Un olarak kurulduğumuz günden bu yana yönetici kadromuz, ekip arkadaşlarımız, personelimiz ve hassasiyetle oluşturduğumuz teknik altyapımızla birlikte, unumuzun ulaştığı her noktaya kalite, lezzet ve memnuniyet taşımak birincil hedefimiz olmuştur. Ocak 2026’da devreye aldığımız makarna yatırımımız ve halka arz ile birlikte yurt içi ve yurt dışı pazarında gücümüze güç katarak sektörde lider konuma yükselmeyi hedefliyoruz” dedi.

Orhan İlhan, “Halka arzdan elde edeceğimiz fon ile ağırlıklı olarak faaliyetlerimizin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz fonun yüzde 45’i işletme sermayesi ihtiyaçlarında, yüzde 15’i devreye aldığımız makarna yatırımıza ait ödemelerde geri kalanını da finansal yükümlülüklerin azaltılması için kullanmayı planlıyoruz. Aynı zamanda halka arz ile firmamızın bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğimizin ön plana çıkartılması en önemli motivasyon kaynağımız olacak” dedi.