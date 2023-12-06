CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, insanoğlunun yaşamını her alanda daha sürdürülebilir kılabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yeni teknolojiler sunan, tüm ürün ve hizmetlerinde önceliği müşteri odaklılık ile yüksek kalite olan bir firma olduklarını belirten Yılmaz, “Sürdürülebilirlik odaklı iş stratejimizle büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz. Yüksek teknolojiye sahip üretimimiz ile kaliteli ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz ve ülkemizin enerji ihtiyacına ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz” dedi.



Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen her alanda güneş enerjisinin kullanılabildiğini dile getiren Yılmaz, hem arazileri hem de çatıları güneş enerji santralleri (GES) ile donatmaya devam ettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda, Erzurum’da iki projede CW Enerji’nin güneş panellerinin kullanıldığını ifade eden Yılmaz, “Yatırımcılarımız ürettiğimiz güneş panellerimiz ile toplamda 56 MWp gücündeki iki projesini devreye aldılar. Bu kapsamda Elvan Gıda 46 MWp gücünde, Cici Süt ise 10 MWp gücünde CW Enerji güneş panellerini kullandı. Bu firmalar CW Enerji güneş güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiye geçti” diye konuştu. Yılmaz, bu örnek projede ürünlerimizi kullanarak daha temiz bir gelecek ve daha sürdürülebilir bir ekonomi hedefine ciddi katkıda bulunan Elvan Gıda ve Cici Süt firmalarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Enerjimizi güneşten üretmeye devam ediyoruz”

“Daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için enerjimizi güneşten üretmeye devam ediyoruz” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Şirket olarak, yerli ve milli üretim önceliğiyle hareket ediyoruz. Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalarımız ve son teknoloji imkanlarımız ile yenilikçi ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesine hizmet veriyor ve ürünlerimizin belirli ülkelere ihraç ediyoruz. Güneş panellerimiz hem arazi hem de çatı GES projelerinde kullanılmaya devam ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katma değerli, nitelikli, inovatif ve uzun ömürlü ürünler üretmeyi sürdüreceğiz.”