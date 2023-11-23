CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren satış noktaları ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nda bir araya getirecek.

Her geçen yıl büyüyerek ilerleyen ve bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’ 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantının ilk gününde satış noktaları ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret edecek ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulacak.

Türkiye genelinde geniş satış noktası bulunan CW Enerji’nin fabrikasında, katılımcılara hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgiler verilirken, son teknoloji ile üretilen yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylar anlatılacak.

Çeşitli konularda eğitimler verilecek

Etkinliğin ikinci gününde Antalya Belek’te bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelecek olan katılımcılar, CW Akademi bünyesinde yer alan uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında bilgi sahibi olacak. Etkinlikte firmanın AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda da eğitimler verilecek.

Bunların yanında 2023 yılı genel değerlendirmesi yapılırken, 2024 yılına dair hedefler ve öngörüler de ele alınacak.

Güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacağız

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nın bu yıl 6.’sını gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacağız. Kurulduğumuz günden bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında birçok projeye imza attık. Bu günlere ulaşmamızda satış noktalarımızın payı büyük. Hep birlikte gelişerek büyümeye devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Satış Noktaları Toplantımızda da keyifli vakit geçireceğiz. Hep birlikte büyük bir aileyiz ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.