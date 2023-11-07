İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen EV Charge Show’da araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında sundukları çözümleri katılımcılarla buluşturduklarını ifade eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Elektrikli araçların sayısı ülkemizde her geçen gün artmaktadır. CV Charging Vehicles olarak elektrikli araç şarj teknolojisini sürekli olarak geliştiriyoruz. 3,5 kW'tan 400 kW'a kadar elektrikli araç şarj istasyonları sistemleri kurabilmekteyiz. Yakın bir tarihte ağır vasıta araçlar da elektrikli olacak. Biz de bu noktada kendimize düşeni yapıyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.



"Çevreci ve insan odaklı yaklaşım"

Çevreci ve insan odaklı bir anlayışa sahip olduklarını dile getiren Sarvan, bu anlayışla proje geliştirdiklerini ve gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefiyle üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sarvan, CV Charging Vehicles lisanslı araç şarj istasyonlarıyla yeşil enerjiyi desteklediklerine dikkat çekerek, “Elektrikli araçlara her geçen gün talep de artmaktadır. Dünyada en bol enerji kaynağı güneş enerjisidir. Elektrikli araçların güneşten üretilen elektriği kullanmaları sıfır karbon ayak izine büyük katkı sağlamaktadır. Bu bilincin tüm insanlar tarafından fark edilmesi gerekmektedir. İnsanların elektrikli araç teknolojisine güvenmelerini öneriyorum. Zaman kaybetmeden fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçmelerini öneriyorum. Elektrikli araçlara olan talep arttıkça üretim de artacaktır. Artan üretimle birlikte maliyetler de düşecektir” dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Sarvan, yüksek hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araç şarj noktaları gibi çözümler ile kullanıcılara yurt içinde uzun soluklu hizmet sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.