Kahve tutkunlarının buluşma noktası haline gelen ve üstün lezzetleriyle yenilikçi bir kahve deneyimi sunan Cups & Clouds, yeni şubeler açarak büyümeye devam ediyor. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere şehrin değerli lokasyonlarında şubeleri bulunan Cups & Clouds, vizyoner bakış açısıyla farklı lokasyonlarda kahve tutkunlarıyla buluşmasını sürdürüyor. İstanbul’da, Boğaz hattının incisi Ortaköy’de, eşsiz deniz manzaralı şubesini konumlandıran Cups & Clouds, hemen aynı tarihlerde yakın çevresinde binlerce öğrencinin yer aldığı Topkapı Asoy Plaza’da da yeni şubesini açıyor. Aynı zamanda Karadeniz bölgesinin potansiyeli en yüksek şehirlerinden Trabzon Ortahisar’da yer alan şubesi için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Cups & Clouds, Şubat ayında üç yeni şubesini hizmete açarak kahve tutkunlarıyla buluşacak.

Eşsiz bir kahve deneyimi

Marka olarak kahve pazarındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve global ölçekteki gelişmeleri Türkiye pazarına taşıdıklarını ifade eden Cups & Clouds CEO’su Mustafa Tuncer, “Cups & Clouds olarak yola çıktığımız ilk günden beri kahve tutkunlarına sunduğumuz özel lezzetlerimizle benzersiz bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Kahve pazarı, son yıllarda Türkiye’de çok ciddi bir büyüme yaşıyor. Bu anlamda potansiyelin global ölçekte olduğu kadar ülkemizde de çok fazla olduğunu biliyoruz. Biz de marka olarak bu potansiyelin farkındayız ve yenilikçi vizyonumuzla şubeler açarak büyüyoruz. Son olarak hazırlıklarını tamamladığımız şubelerimizi Şubat ayında açmayı planlıyoruz. İstanbul Ortaköy’de, denize çok yakın bir bölgede Boğaz’ın eşsiz havasına entegre kahve içme imkanı sunacak şubemizi hizmete açacağız. Bununla birlikte şehrin merkezi lokasyonu olarak adlandırabileceğimiz Topkapı’da, çevresinde binlerce öğrencinin bulunduğu Asoy Plaza’daki şubemizi de devreye alacağız. Açılışını yapacağımız bir diğer şubemiz ise Karadeniz bölgesinin mümtaz şehirlerinden Trabzon’da olacak. Vizyoner bakış açımızla büyüyerek kahve tutkunlarına üst düzey tecrübe yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda yurt dışında da şube sayımızı artırmayı hedefliyoruz,” dedi.

Cups & Clouds lezzetleri gözde lokasyonlarda

Türkiye’deki kahve sektörünün parlayan markalarından Cups & Clouds, halen İstanbul, İzmir, Sakarya, Gaziantep ve Amman’da 23 şubesiyle faaliyet gösteriyor.