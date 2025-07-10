Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na atandı. Yerine ise İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran kimdir?

Burhanettin Duran, 1 Ocak 1970 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yapmıştır. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde başlayan Duran, burada araştırma görevliliğinden bölüm başkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.