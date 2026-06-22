Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, bu sene AK Parti'nin 25'inci yılını idrak ettiklerini ve ağustos ayında 25'inci yılı büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, 'Ankara; bu partinin milletin gönlüne düşmesinden iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk, Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayiinde ülkemizin başarı hikâyesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik. 'Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağız' söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık' dedi.

'Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı tarihe şanla, şerefle nakşettirdik'

Başkan Erdoğan, 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attıklarını dile getirerek, hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştüklerinin altını çizdi.

Bir yandan Türkiye'deki hizmet standartlarını yükseltirken diğer yandan vatandaşların beklentilerini de çok daha ileri seviyelere taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, 'Böylece 103 yıllık cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik' dedi.

'Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık'

'Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur' diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir; şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara; sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin gözbebeğidir. Dedeleri Feth-i Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakârlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez; Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir.'

'Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz'

Ankara'ya hizmet etmeyi, bu şehri eser ve hizmet siyasetiyle nakış nakış dokumayı şeref saydıklarını bildiren Erdoğan, 'Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz' açıklamasında bulundu.

'Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz'

Ankara Havalimanı'nın açılmasıyla Ankara'ya bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, '1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız; Esenboğa'nın hem hava yolu hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı; genişletilmiş pisti, yeni apronları ve modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz' diye konuştu.

'Siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler'

AK Parti olarak siyaset anlayışlarının eser ve hizmet üzerine bina edildiğini söyleyen Erdoğan, 'Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Detaylandırırsak; adalette 14 milyar lira, inşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira, eğitimde 236 milyar lira, gençlik ve sporda 51 milyar lira, sosyal yardımlarda 245 milyar lira, sağlıkta; yapılan, ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira, çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormanda 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide; yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira, enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık, mazeretlere sığınmadık, saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına 'ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır' gibi absürt tezlerle çıkmadık. Fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar, bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz; kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar' ifadelerine yer verdi.

'Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik'

İktidarları döneminde ülkenin pek çok sorununu çözdüklerini lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemediklerini belirten Erdoğan, 'Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik' dedi.

'Siyaset kurumunun, koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz'

Türkiye'nin muhalefet açığının kapanmak yerine giderek daha fazla büyüdüğünü kaydeden Erdoğan, 'Siyaset kurumunun, koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hâli gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil; hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

'Mücadelemiz kartopu misali günden günde büyüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını gördükçe mücadeleye daha bir şevkle sarıldıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

'Görüyoruz ki bu mücadelemiz kartopu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara il teşkilatımız, 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara, üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden 'AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden ve AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a rozetini taktı.