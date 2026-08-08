KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şanlı Erenköy Direnişi'nin 62'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, 'Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda, kararlılıkla savunacağız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır' dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge noktalarından Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla Erenköy'de anma töreni düzenlendi. Törende şehitler dualarla anılırken, mücadele yıllarında Anavatan Türkiye'den Erenköy'e insan, silah ve mühimmat taşıyan 'Bereketçilerin' tarihi sevkiyatı canlandırıldı. Erenköy Direnişi sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel de unutulmadı. Devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda bürokratın katıldığı törenin ilk bölümünde Erenköy Şehitliği'ne çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı. Katılımcılar daha sonra şehit kabirlerine çiçek bıraktı ve dua okundu.

'Bereketçilerin' tarihi sevkiyatı canlandırıldı

Törenin ikinci bölümünde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan 'Bereketçilerin', Anavatan Türkiye'den Erenköy bölgesine gerçekleştirdikleri insan, silah ve mühimmat sevkiyatı canlandırıldı. Mücadele yıllarının imkan ve şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen canlandırmada, ilk olarak tekneleriyle Türkiye'den silah ve mühimmat getiren Bereketçilerin açıkta beklemeleri sahnelendi. Güvenlik şartlarının oluşmasının ardından kıyıdan verilen işaretle tekneler Erenköy sahiline doğru harekete geçti. Rum ve Yunan birliklerinin yoğun ablukası altındaki bölgede karada bekleyen işaretçiler, Bereketçilerin kıyıya ulaşacağı noktalarda gizlenerek ellerindeki fenerlerle teknelere güvenli güzergahı gösterdi. Teknelerin kıyıya yaklaşmasının ardından mücahitler denize girerek silah ve mühimmatı teknelerden teslim aldı. Kıyıya çıkarılan silah ve mühimmat, güvenlik içerisinde 'çanak' olarak adlandırılan gizli saklama noktalarına taşındı. Canlandırmayla, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en kritik dönemlerinde ağır abluka ve büyük tehlikeler altında Türkiye ile Erenköy arasında kurulan ikmal hattının nasıl işlediği katılımcılara aktarıldı.

Şehit pilot Yüzbaşı Topel de anıldı

Canlandırmanın ardından protokol üyeleri Erenköy'deki mağara ile Cami Müzesi'ni ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaret sırasında Müze Anıt Defteri'ni imzaladı. Törende, Erenköy Direnişi sırasında şehit düşen Türk Hava Kuvvetleri Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel de unutulmadı. Topel ve Erenköy Direnişi'nde şehit düşenler anılırken, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Erenköy'ün taşıdığı tarihi öneme vurgu yapıldı.

'Erenköy, varlığa, özgürlüğe ve onura sahip çıkma iradesinin en güçlü mücadelelerinden biridir'

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ve yurttaşlar katıldı. Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Erenköy Direnişi'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, 'Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varlığına, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkma iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğu mücadelelerden biridir. Erenköy'ü anlamak için o günlerde yaşananlara, o gençlerin gözünden bakmak gerekir' dedi. Direnişe katılan gençlerin yaşlarına dikkati çeken Erhürman, 'Henüz çok küçük yaşlarda, kimisinin yaşı yirmiyi bile bulmayan gençler, şahsi geleceklerini düşünmek yerine bu halkın geleceği için mücadele ettiler' ifadelerini kullandı.

Gençlerin siyasi görüşleri ve hayata bakışlarının farklı olmasına rağmen ortak bir amaç etrafında birleştiğini kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

'Siyasi görüşleri farklıydı. Düşünceleri farklıydı. Hayata bakışları farklıydı. Ama en zor zamanda, ortak bir paydada buluştular. O ortak payda, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceğiydi. Erenköy'ün bize bıraktığı en büyük miraslardan biri de budur.'

'Bereketçiler bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıydı'

Erenköy Direnişi sırasında Türkiye'den deniz yoluyla silah ve mühimmat taşıyan 'Bereketçiler'e de değinen Erhürman, 'Asla unutmamak gerekir ki, 'Bereketçiler' de bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıydı. Derme çatma teknelerle, büyük riskler alarak denizi aşan 'Bereketçiler', Erenköy'deki direnişin ayakta kalmasına katkı koydular' diye konuştu. Erhürman, 'Kimi eline silah aldı, kimi 'Bereketçiler' gibi teknesiyle yola çıktı, kimi Şair Süleyman Uluçamgil gibi kalemiyle dile getirdi. Hepsi hayatını ortaya koydu. Hepsinin ortak amacı, Kıbrıs Türk halkının geleceğini garanti altına almaktı' dedi.

Cengiz Topel'i andı

Erenköy Direnişi'nin Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağ açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erhürman, Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel'i de andı. Erhürman, 'Erenköy'de yaşananlar sırasında Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının düşürülmesi ve ardından şehit edilmesi, Erenköy Direnişi'nin en acı ve en sembolik olaylarından biri olarak yerini aldı. Cengiz Topel de Erenköy'de hayatını kaybedenler gibi, bu mücadelenin bedelini canıyla ödedi' ifadelerini kullandı.

'Bugün en büyük sorumluluğumuz çocuklarımızın geleceğini korumaktır'

Geçmişte verilen varoluş mücadelesinden çıkarılması gereken dersler bulunduğunu ifade eden Erhürman, bugünün en büyük sorumluluğunun çocukların geleceğini korumak olduğunu söyledi. Erhürman, 'Erenköy'de mücadele eden gençler, kendilerinden sonraki nesillerin güvenliği ve özgürlüğü için mücadele ettiler. Bugün bizim görevimiz ise onların bize bıraktığı ülkeyi çocuklarımıza daha güzel, daha güvenli, daha adil ve daha huzurlu şekilde bırakmaktır' dedi. Siyasi görüş farklılıklarına rağmen çocukların geleceği konusunda ortak paydada buluşulması gerektiğini kaydeden Erhürman, 'Bizim görevimiz, geçmişte yaşanan acıları unutmadan geleceği kurmaktır. Çocuklarımızın bir daha savaşları, çatışmaları ve acıları yaşamaması için çalışmaktır' diye konuştu.

Erhürman, şehitlere ve gazilere olan borcun, uğruna mücadele ettikleri değerlere sahip çıkılarak ödenebileceğini belirterek, şunları söyledi:

'Süleyman Uluçamgil'in 20 yaşında yarım kalan hayatını ve şiirlerini, Bereketçilerin büyük riskler altında taşıdığı mühimmat ve umutları, Cengiz Topel'in hayatını kaybeden bir pilot olarak bıraktığı hatırayı unutmadan, daha çok çalışarak onlara borcumuzu ödeyeceğiz.'

'Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda savunacağız'

Kıbrıs Türk halkının mücadelesini her platformda savunacaklarını vurgulayan Erhürman, 'Bunu yaparken çocuklarımızın geleceğini, barışı ve güvenliği düşünerek yapacağız. Bizim mücadelemiz, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması içindir. Bizim mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması içindir. Bizim mücadelemiz, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmeye devam edebilmesi içindir' dedi. Erhürman, 'Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Erenköy Direnişi'nde ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri anan Erhürman, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Program, konuşmalarının ardından sona erdi.