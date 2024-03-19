Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.