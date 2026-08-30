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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

39. dakikada rakip yarı alanının ortasında topu kontrol eden Abdullahi, rakiplerinden sıyrılarak topu sürdü ve uzak mesafeden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada Yao'nun sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya Boutobba gelişine vuruşunu yaparken kaleci Victor sağına gelen topu uzanarak çeldi.

4. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Michalak, kaleciyle karşı karşıya dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

1. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın vuruşunda savunmadan seken topu Arda Usluoğlu, altıpas çizgisi önünden filelere gönderdi. 0-1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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