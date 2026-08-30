Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'nda mücadele eden genç futbolcular, Zafer Kupası için sahaya çıktı. Tuzla Belediyesi Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada şampiyonluğa Tuzla Mercan ulaşırken, Tuzla Yıldız ikinci, Tuzla Plevne ise üçüncü oldu.

Tuzla Amatör Kulüpler Birliği Derneği'ne bağlı takımların katılımıyla düzenlenen U11 Futbol Turnuvası, Tuzla Belediyesi Stadı'nda gerçekleştirildi. Geleceğin futbolcularının 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sahaya taşıdığı turnuvada 10 takım mücadele etti.

Turnuvaya Tuzla Orhanlı, Tuzla Futbol, Tuzla Konaşlı, Tuzla Gençlergücü, Tuzla Gücü, Tuzla Gençlerbirliği, Tuzla Aydınlıspor, Tuzla Plevne, Tuzla Yıldız ve Tuzla Mercan takımları katıldı.

Birinci Tuzla Mercan, ikinci Tuzla Yıldız, üçüncü Tuzla Plevne oldu

Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın sonunda Tuzla Mercan birinci olarak 30 Ağustos Zafer Kupası'nın sahibi oldu. Tuzla Yıldız ikinci, Tuzla Plevne ise üçüncü sırada yer aldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl de turnuvaya katılarak genç sporcularla bir araya geldi. Takımlara başarılar dileyen Başkan Bingöl, turnuvaya katılan futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nakdi ve ayni destek sağlanıyor

Tuzla Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini de sürdürüyor.

Kulüpler Birliği Derneği'ne bağlı amatör spor kulüplerine yıllık 5 milyon TL nakdi yardımda bulunan belediye, bunun yanı sıra kulüplere ayni destek sağlıyor. Amatör sporcuların ve kulüplerin çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla stadyum ve spor sahaları da ücretsiz olarak kulüplerin kullanımına sunuluyor.

Gençlerin spora katılımını artırmayı ve amatör spor kulüplerinin gelişimine katkı sunmayı hedefleyen desteklerle, Tuzla'da geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlanıyor.