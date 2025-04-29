"İstanbul Siyasi İkbal Heveslerine Kurban Edilemez"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik engellemelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum: Hiç kusura bakmayın. İstanbul, sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir" dedi. İstanbul’un kentsel dönüşümde ihmali ve gevşekliği kaldıracak bir lüksü olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir" ifadelerini kullandı.

"Filistin’e Desteğimiz Şartsız Devam Edecek"

18 Nisan’da İstanbul’da Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’yla yapılan görüşmeye değinen Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteğin tüm dünya tarafından bilindiğini ifade etti. Filistin direnişinin asla terörle eş tutulamayacağını belirten Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz, doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecek" dedi. Gazze’nin son yüzyılın en acımasız katliamlarına sahne olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, barış çağrısını yineledi.

Sağlıkta Yeni Yatırımlar Yolda

Erdoğan, sağlık alanındaki yatırımlar hakkında da bilgi verdi. İstanbul'da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışının gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bu hastaneyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yatak kapasitesinin 900'e yükseltildiğini söyledi. 2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağın daha İstanbulluların hizmetine sunulacağını ifade eden Erdoğan, 23 yeni sağlık tesisi için planlama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"Doğurganlık Oranı Beka Meselesi Haline Geliyor"

Türkiye'nin doğurganlık hızının 1,51'e gerilediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ciddi bir beka meselesi olduğunun altını çizdi. Muhalefetin bu sorunu göz ardı ettiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdiden tedbir almazsak, gelecekte çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir" dedi.

TÜRKSAT 6A Uzayda Hizmete Başladı

Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın 21 Nisan’da hizmete alındığını belirten Erdoğan, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip uydunun en az 15 yıl hizmet vereceğini söyledi. Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirten Erdoğan, projede emeği geçen mühendis ve kurumlara teşekkür etti.

Deprem ve Afetlere Karşı Hızlı Müdahale

23 Nisan’da İstanbul ve çevresinde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin de konuşan Erdoğan, herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Deprem sonrası hızlıca devreye giren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 11 bin 481 personelin görev yaptığını açıklayan Erdoğan, 173 kişinin panik sebebiyle hafif yaralandığını belirtti. İstanbul'da 243 bini aşkın bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Dış Politikada Yoğun Trafik

Erdoğan, son günlerde yaptığı görüşmeler hakkında da bilgi verdi. Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı temasları aktaran Erdoğan, dış politikada barışçıl çözümler ve iş birliği arayışlarının süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, hafta sonu gerçekleştireceği İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerinde de çeşitli açılışlar ve müjdelerle gündemde olacağını ifade etti.