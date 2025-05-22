Tırsan’ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleşen teslimat törenine Çözüm Trans ortaklarından Berk Doğan, Çözüm Trans Operasyon Müdürü Sercan Aşıcı ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci katıldı.

2011 yılından bu yana ağır nakliye sektöründe faaliyet gösteren Çözüm Trans, trafolar, iş makinaları, deniz taşıtları, sanayi fırınları, kazık borular ve benzeri ürünler için ağır nakliye hizmeti sunuyor. Ağır nakliye ve proje taşımacılığı yanı sıra liman için yükleme ve tahliye hizmetleri de Çözüm Trans’ın hizmet alanları arasında yer alıyor.

“ÇÖZÜM, DOĞRU YATIRIM İLE UZMAN EKİBİ BİRLEŞTİRMEKTE”

Törende açıklamalarda bulunan Çözüm Trans ortaklarından Berk Doğan, teslimat töreninde yaptığı açıklamada “Ağır nakliye ve proje taşımacılığında geniş filomuz, deneyimli ve uzman ekiplerimiz ile müşterilerimize çözüm üretiyoruz. Yurt içi taşımaların yanı sıra ana hattımız Balkanlar, Batı Avrupa ve yakın doğu ülkelerinden oluşuyor. Farklı yükler, farklı coğrafyalar, farklı çözüm ihtiyaçlarını doğuruyor. Tırsan’ın araçları bu çözümlere ulaşmamızda bize hep güç verdi. Yeni araçlarımız ile de en yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Çözüm Trans Operasyon Müdürü Sercan Aşıcı ise “Ağır nakliye ve proje taşımacılığında işin doğası gereği her operasyonun kendine has ihtiyaçları, kısıtları ve zorunlulukları oluyor. Tırsan’ın ağır nakliye sektörüne sunduğu en geniş ürün yelpazesi var. Filomuzda da bu yelpazenin tümünden hemen hemen bir aracı güvenle verimle kullanıyoruz. Stratejik olarak yaptığımız bu yatırımlar ile uzun yıllar sektörde deneyim kazanmış uzman ekibimiz birleştiğinde müşterilerimiz için en doğru çözümü kolaylıkla sunuyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın ardından sözü alan Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci ise uzun süreli iş birliğinden duydukları güvenin altını şu sözlerle çizdi: “Ağır nakliyenin en tecrübeli ekiplerinden Çözüm Trans ile uzun yıllardır iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Ar-Ge yetkinliğimiz ve uzman mühendislerimizin yürüttüğü test süreçleri ile geliştirmeye devam ediyoruz. Çözüm Trans da bu alanda yaptığımız yatırımları, yürüttüğümüz projeleri çok iyi biliyor. Farklı ihtiyaçları en kaliteli, uzun ömürlü şekilde karşılayan araçlarımız ile onların her operasyonlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun.”

Tırsan Uzar Low-Bed K.SLA J 4 Özellikleri

Kässbohrer K.SLA J 4 modeli, hafif ve dayanıklı yapısıyla hem finansal tasarruf sağlarken hem de çevre dostu taşımacılığı destekler. Yüksek mukavemetli S700MC çeliği sayesinde hafif bir yapı ve yakıt tasarrufu sunan araç, özel şasi tasarımı ve 205/65 R17,5 lastikleriyle platform yüksekliğini 770 mm’ye kadar düşürür ve DİNGİL başına 8 ton kapasite sağlar.

5 ila 10 ton arası kapasiteli çok sayıda yük halkaları ile güvenli yükleme imkânı sunan K.SLA J ayrıca, 1x20 ft, 1x30 ft, 1x40 ft, 1x45 ft ve 2x20 ft konteyner kilitleri ile esnek taşıma imkanı sunar. 40’tan fazla rampa seçeneği, farklı beşinci teker yüksekliği seçenekleri, elektronik yükleme vinci ve alüminyum uzatma köprüleri gibi opsiyonlar ile kullanıcılarına özelleştirilmiş ihtiyaçlarına çözümler sağlar.

Tırsan Low-loader K.SLL 3 Özellikleri

Tırsan Low-loader ürün grubunun 3 dingilli modeli K.SLL 3, 325 mm’lik düşük yükleme yüksekliği ile 3.675 mm’ye kadar olan yüklerin ek izin gerektirmeden karayollarında taşınabilmesini sağlar. Hidrolik dümenlenir dingilleri sayesinde en zorlu koşullarda dahi manevra kabiliyetinizi artırır.

54 ton teknik taşıma kapasitesine ve 16.650 kg boş ağırlığa sahip olan K.SLL 3, 37.350 kg’a kadar olan ağır yükler için ideal bir çözümdür. 13,4 tona kadar kapasiteli yük halkaları, taşınan yüklerin güvenliğini sağlarken, tam otomatik hizalama opsiyonu minimum eforla maksimum verimlilik sunar. Ayrıca, kısmi ve full metalizasyon opsiyonları sayesinde K.SLL 3, en zorlu iklim koşullarında dahi paslanmaya karşı üstün koruma sağlar.