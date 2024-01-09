Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde husumetli grupların iş yeri kurşunlaması, yaralama ve hırsızlık olaylarıyla ilgili polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Çorlu’da son dönemlerde husumetli farklı gruplar arasında meydana gelen silahlı olaylarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmalarda 2 iş yeri kurşunlanması, 1 araç kurşunlanması, silahlı yaralama ve motosiklet hırsızlığı olayları aydınlatıldı.

Düzenlenen eşzamanlı operasyonda olaylara karışan 8 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.