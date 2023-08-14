Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdürülen geleneksel spor dallarının en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum’da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Erzurum Cirit Sahası’nda Sancak Atlı Spor Kulübü ve Dadaş Atlı Spor Kulübü arasında oynanan atlı cirit dostluk müsabakası, yine cirit meraklılarının ilgisini çekti.



Sıcak havaya rağmen sporcuların ve atların yürekleri ağızlara getiren hareketleri sıkça alkış aldı. Erzurum’da dört mevsim oynanan cirit maçları özellikle yaz aylarında sahanın tozlu olmasından dolayı zaman zaman oyunculara ve atlara zor anlat yaşattı. Bazı seyirciler bu duruma tepki göstererek sahanın maçtan önce sulanmasının daha iyi olacağını dile getirdiler. Bu arada maçtan kısa bir süre önce saha kenarında bulunan devasa fıskiyelerle sahanın ıslatıldığı ancak 34 derecede çokta etkili olmadığı gözlendi.