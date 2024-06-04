WiLAT, 2021 yılından bu yana çeşitli projeler yürüterek, lojistik sektöründe kadınların etkinliğini arttırmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek için çalışıyor. WiLAT son olarak lojistik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen genç kadın çalışanların sektörün lider rol-model kadınlarından bire bir mentorluk almalarının yoluna açan bir program başlattı. Genç kadın lojistik profesyonellerinin farklı bakış açıları edinmeleri ve mentorların deneyimlerinden faydalanarak vizyonlarının gelişmesi ve çeşitli destekleyici programlarla sektördeki kadınlar arası iletişim ağını güçlendirmek amacıyla başlatılan WiLAT Mentorluk Programı 1 Haziran’da başlıyor ve 9 ay sürecek.

Cemile Sultan Korusu Tesislerinde yapılan WiLAT Mentorluk Programının açılış töreninde konuşma yapan CILT Başkanı Berna Akyıldız ;

“ Kuluşundan bu yana CILT’nin kadın kanadı olan WiLAT, kadınların iş gücüne katılımını artırma ve sektörde çeşitliliği teşvik etme misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. WiLAT Mentorluk Programı’nın, kadınların lojistik sektöründe hak ettikleri yerlere gelmelerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Programın başarıyla tamamlanması ve gelecekte benzer projelerin devam etmesi, sektörde kadınların daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak” dedi.

WiLAT Başkanı Esra Kıvrak ise :

“Bugün başlattığımız bu program, sektördeki kadın çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve çalışma alanlarında daha sağlam ve hızlı adımlarla ilerlemelerine destek olmayı amaçlıyor. Program süresince, sektörde lider ve uzmanlık alanında derin bilgi sahibi rol model kadın üyeler, menti olarak seçilen genç profesyonellere rehberlik edecek.WiLAT'ın bu önemli girişimi, lojistik sektöründe kadınların güçlenmesi ve başarılı kariyerler inşa etmeleri için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Bu mentorluk programı, genç kadınlara ilham verecek ve onların sektördeki potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak.” diye ekledi .