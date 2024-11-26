C.I.L.T. Türkiye Başkanı Berna Akyıldız’ın Açılış Konuşmasından Önemli Satır Başları;

C.I.L.T. Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, fuarın açılışında katılımcılara hitap ederek, etkinliğin lojistik sektöründeki önemine vurgu yaptı. Akyıldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Logitrans, Türkiye’nin en büyük lojistik fuarı olarak, sektörün buluşma noktası haline geldi. Biz de her yıl burada uluslararası misafirlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. C.I.L.T. Türkiye olarak, bu platformu her yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

CILT, 1919 yılında kurulan ve küresel lojistik sektörünün standartlarını belirleyen bir kuruluş. Bugün, 40 ülkede 40 bin üyeye sahip global bir ailenin parçası olarak, Türkiye’de sektöre katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

WiLAT olarak başlattığımız ‘5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü’ projemizle sektördeki kadın istihdamını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projeye, tüm kurumları ve sektör liderlerini iş birliğine davet ediyoruz. Ayrıca, Lojistik sektöründe ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) eğitimlerimizi yakında başlatacağımızı duyurmak isterim. Bu eğitimlerle sektörde daha sürdürülebilir bir iş dünyası yaratmayı amaçlıyoruz.

Son olarak, genç liderlerimizi desteklemek için C.I.L.T. NextGen platformumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Genç profesyonellerin lojistik sektöründe güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Fuarın ikinci gününde, C.I.L.T. Türkiye Başkan Yardımcısı Sayın Turhan Özen’in moderatörlüğünde “Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Görünürlük ve Sürdürülebilirlik” başlıklı panel büyük ilgi gördü.

Panelde, C.I.L.T. Türkiye İcra Kurulu Üyesi Uygar Uşar; uçtan uca izlenebilirlik kavramının bileşenlerinin detaylarını anlattı, uçtan uca izlenebilirlik sağlandığı durumda elde edilen tasarrufları yaşanmış örnekler üzerinden rakamlar ile anlatarak sürdürülebilirliğe olan katkısını vurguladı.

C.I.L.T. Türkiye Kurumsal üyesi Galata Taşımacılık CEO’su Vittorio Zagaia; C.I.L.T. Turkiye, maliyet ve operasyonel süreçlerin optimizayonu açısındam her zamankinden daha da önemli olduğu sektörümüzde uçtan uca görünürlük ve sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çeken bir panel düzenlemesi çok yerinde bir karar oldu.

CILT International Eğitim ve Strateji Direktörü Ruth Francis; “Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Görünürlük ve Sürdürülebilirlik” konusunda dünya genelindeki uygulamaların getirdiği çözüm, fırsat ve diğer yenilikleri ele aldı. Özellikle blockchain uygulamaları ile ilgili örnekler Verdi.

Katılımcılar, tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanması ve sürdürülebilirliğin artırılması üzerine önemli fikirler paylaştı.

Logitrans Fuarı boyunca C.I.L.T. Türkiye standı, sektörden büyük ilgi gördü. Etkinlik süresince çok sayıda yeni üyelik başvurusu alarak, ağını genişletme yolunda önemli adımlar atıldı. Bu gelişmeler, C.I.L.T. Türkiye’nin sektördeki etkisini artırmasına katkı sağladı.

C.I.L.T. Türkiye Hakkında;

CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport), 1919 yılında kurulmuş ve lojistik ile taşımacılık sektörlerinde global standartları belirleyen önde gelen bir kuruluştur. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 40 bini aşkın üyesi bulunan saygın bir küresel sivil toplum kuruluşudur. C.I.L.T. Türkiye, bu küresel ailenin bir parçası olarak Türkiye’de sektörel gelişim ve yeniliklere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

C.I.L.T. Türkiye olarak, fuara katılım sağlayan tüm sektör temsilcilerine teşekkür eder, gelecek etkinliklerde buluşmayı temenni ederiz.