Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, bölgenin Güney Marmara’nın en büyük tarım arazisi olan 680 bin dönümlük Karacabey Ovası’nda yer aldığını ve 450 bin dönümünün sulanabildiğini belirtti. Düzen, verimli topraklara rağmen son yıllarda çiftçilerin çoğu zaman zarara uğradığını söyledi.

Geçen yıl 150 bin dönümde ekilen salçalık domatesin kilogram fiyatı 1,5 liraya kadar düşerken, bu yıl sözleşmeli fiyatlar 4 liranın üzerine çıksa da ekim alanları 90 bin dönüme geriledi. Düzen, “Domatesten kaçıp karpuz ve mısır eken de kazanamadı. Karpuz fiyatları 70 kuruştan başlayıp 30 kuruşa kadar düştü. Sanayi mısırında verim düşüşü dönüme 200-250 kilogram kayba yol açtı” dedi.

Silajlık mısırda dönüm başına 6 ton ürün alınmasına rağmen maliyetlerin 17 bin liraya yükseldiğini aktaran Düzen, çiftçinin ciddi gelir kaybı yaşadığını vurguladı.

“Dengesiz Üretim Çiftçiyi Savuruyor”

Düzen, Türkiye’de buğday, mısır, pancar, pamuk ve ayçiçeği olmak üzere 5 ana üründe iyi fiyatlandırma yapılması gerektiğini belirterek, bu ürünlerin sübvanse edilmesi durumunda üretim dengesinin kendiliğinden sağlanabileceğini ifade etti.

“Ürün deseni oluşsa riskimi azaltırım. Bin dönümlük arazimde farklı ürünleri dengeli biçimde ekerek hem verimi hem de geliri artırabilirim” diyen Düzen, plansız ve dengesiz üretimin çiftçiyi mağdur ettiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, maliyetlerin hızla arttığını ve üretimin giderek zorlaştığını söyleyen Düzen, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçiyi daha fazla gözetmesini istedi.