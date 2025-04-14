Sezon başında kilogramı 70 TL’den satılan kokteyl domatesin bugün halde sadece 15 TL’ye alıcı bulduğunu söyleyen Güvendir, üretim maliyetinin ise kilogram başına 30-35 TL’yi bulduğunu ifade etti. Artan girdi maliyetlerine dikkat çeken Güvendir, “Bir kilo muşamba 100 lira. 15 TL’ye domates satarsam kaç kilo satmam lazım?” diyerek yaşadığı ekonomik darboğazı gözler önüne serdi.

Gelecekten umutsuz olduğunu dile getiren Güvendir, "Ya çiftçiliği bırakacağım ya da başka bir iş koluna yöneleceğim. Çünkü artık çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım” dedi.

Marketlerde aynı domatesin 70 TL’ye satıldığını vurgulayan üretici, “Aradaki farkı kim yiyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Güvendir, yetkililere seslenerek destek çağrısında bulundu.

“Domatesin maliyeti 35 TL, satış fiyatı 15 TL. Böyle giderse sadece üretici değil, ülkenin gıda güvenliği de tehlikeye girer” diyen Güvendir, “Bugün çiftçisini hor gören, yarınını zor görür” sözleriyle duruma dikkat çekti.