31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'un birçok ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayları henüz belirsizliğini koruyor. Bazı ilçelerde belediye başkan adayları açıklansa da özellikle CHP'nin şuan elinde olan belediyelerdeki adaylar için titizlikle çalışmalar sürdürülüyor.

CHP daha önce İstanbul’un Fatih, Pendik, Başakşehir, Bayrampaşa, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Arnavutköy, Üsküdar, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Silivri adayları açıklanmıştı. Geriye kalan ilçelerle ilgili adaylar belirsizliğini korusa da yarın Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayacak olan toplantı sonrasında İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

Belediye başkan adayları MYK'dan geçti

Gazeteci Mehmet Mert sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz açıklanmayan İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının MYK'dan geçtiğini ve parti meclisinde onaylanması durumunda bazı isimlerin belirlendiğini açıkladı.

Mert'in yaptığı paylaşımda;

  • Esenyurt: Gürsel Tekin

Gürsel Tekin Ardahanlıların, Vanlıların, Karslıların yoğunlukla yaşadığı Esenyurt'a neden talip değil?"

  • Avcılar: Utku Caner Çaykara

Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara nereli, kaç yaşında?

  • Adalar: Ali Ercan Akpolat

Resim

  • Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ismi Bakırköy CHP'yi karıştırdı - Yaşam Gazetesi

  • Beykoz: Alaattin Köseler

CHP'nin adayı Alaattin Köseler oldu - Beykoz Gündem - Beykoz Haber

  • Çekmeköy: Orhan Çerkez

CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez kimdir? - Yeni Bakış - İzmir Aydın Manisa Uşak Ege Haberleri son dakika güncel kaza İzmir son dakika gezilecek yerler elektrik su kesintisi

  • Kadıköy: Mesut Kösedağ

Mesut Kösedağı Kadıköy Belediye Başkanlığına Aday...

Bakan Güler: "Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır" Bakan Güler: "Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır"
  • Kağıthane: Tonguç Çoban

Sarıyer'de Tonguç Çoban rahatsızlığı! - Sarıyer Posta Gazetesi I Sarıyer Haberleri I Sarıyer Son Dakika

  • Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Aykut Erdoğdu istifa etti - Son Dakika Haberleri

  • Sarıyer: Oktay Aksu

Oktay Aksu Sarıyerlilere niçin teşekkür etti ? - Sarıyer Posta Gazetesi I Sarıyer Haberleri I Sarıyer Son Dakika