31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'un birçok ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayları henüz belirsizliğini koruyor. Bazı ilçelerde belediye başkan adayları açıklansa da özellikle CHP'nin şuan elinde olan belediyelerdeki adaylar için titizlikle çalışmalar sürdürülüyor.

CHP daha önce İstanbul’un Fatih, Pendik, Başakşehir, Bayrampaşa, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Arnavutköy, Üsküdar, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Silivri adayları açıklanmıştı. Geriye kalan ilçelerle ilgili adaylar belirsizliğini korusa da yarın Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayacak olan toplantı sonrasında İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

Belediye başkan adayları MYK'dan geçti

Gazeteci Mehmet Mert sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin henüz açıklanmayan İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının MYK'dan geçtiğini ve parti meclisinde onaylanması durumunda bazı isimlerin belirlendiğini açıkladı.

Mert'in yaptığı paylaşımda;

Esenyurt: Gürsel Tekin

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Ümraniye: Aykut Erdoğdu