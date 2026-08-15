AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, çeşitli siyasi partilerden ayrılarak AK Parti saflarına katılan 500 yeni üye için rozet takma töreni düzenledi. Törende konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, ilçedeki 30 yıllık CHP yönetimini sert bir dille eleştirerek, 'Konak'ı 30 yıl geri götürdüler. Hizmetsizlikten son 16 yılda 90 bin kişi göç etti. 2029'da Konak'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırıp bu göçü durduracağız' dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünde, AK Parti Konak İlçe Başkanlığı gövde gösterisi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DEVA Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan 500 yeni üye için ilçe başkanlığı binası önünde geniş katılımlı bir rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini takan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, çeyrek asırlık siyasi geçmişe dikkat çekerek, önümüzdeki seçimler için iddialı açıklamalarda bulundu.

'25 yıldır milletimizle omuz omuza yürüyoruz'

AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğunun bir hizmet ve eser mücadelesi olduğunu vurgulayan Başkan Başdaş, '25 yıl önce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek milletimizle birlikte büyük bir yürüyüş başlattı. O gün başlayan bu yürüyüş, bugün çeyrek asırlık bir hizmet ve eser mücadelesine dönüştü. 25 yıldır milletimizle omuz omuza yürüyoruz. Zorluklar karşısında geri adım atmadık, engeller karşısında yolumuzdan dönmedik. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde millet, eser ve hizmet vardır. AK Partimizin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' dedi.

'Koltuk kavgasına düştüler, Konak'ı şansına terk ettiler'

Konak'ı 30 yıldır CHP'nin yönettiğini ve ilçenin hizmetten mahrum bırakıldığını ifade eden Başdaş, mevcut yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başdaş, 'Konağı 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. 30 yıldır Konak'ı 30 yıl geri götürdüler. Son bir iki yıldır kendi içlerindeki koltuk kavgası yüzünden Konak'ı şansına terk etmişler. Son 5-6 aydır da yeni partiyle koltuk kavgasına düşmüşler. Konak'ı tamamen bitirdiler. Şu anda Konak'ta ilaçlamalar dahi yapılmadı, sivrisinekler her tarafta evlerin içine girdi. 30 yıldır Konak'ı yöneten CHP, bugün hizmetle değil, kendi içindeki çekişmelerle gündemde. Bugün Konak hizmet bekliyor. Biz ise kavganın değil hizmetin, koltuğun değil milletin derdindeyiz' diye konuştu.

5 ayda 2 bin 200 yeni üye

Vatandaşların mevcut yönetim anlayışından yorulduğunu ve istikrara yöneldiğini belirten Başdaş, partiye katılımların artarak devam ettiğini kaydetti. Başdaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'İnsanlar artık bu kavgadan, gürültüden kaçıp 25 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen AK Parti'ye geliyor. CHP'den ve diğer siyasi partilerden gelen 500 kardeşimiz, 'Biz de hizmetten yanayız, istikrardan yanayız, bu büyük yürüyüşte varız' diyerek büyük ailemize katıldı. Bugün 500 kişiyle büyüyen bu gönül halkası, yarın binlerle büyümeye devam edecek. Biz aşağıda tören yaptıktan sonra bile birçok arkadaşımız arayıp 'Biz de üye olacağız, AK Parti'ye katılacağız' diye mesajlar atıyor. CHP'nin içine düştüğü kargaşadan Konaklı hemşehrilerimiz bıkmış durumda. Sadece son 5-6 ayda tam 2 bin 200 üye Konak'ta AK Parti ailemize katıldı.'

'Hizmet edilen yerden insan göç eder mi?'

Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu ancak hizmet yetersizliği nedeniyle sürekli göç verdiğine dikkat çeken Başdaş, 'Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demişti, biz de 'Artık Konak'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyoruz. Konak İzmir'in merkezi, kalbi; Konak demek İzmir demek. Ancak son 16 yılda Konak'tan 90 bin insan göç etti. Bu bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde nasıl hizmet ettiğinin en büyük göstergesidir. Hizmet edilen yerden insanlar göç eder mi? Zaten son yıllarda mevcut yönetim bir tane çivi bile çakmadı. 300 milyon lira ile devralınan belediyenin borcu şu anda 3.5 milyar liraya çıktı. Belediye şu an tıkanmış durumda. Düşünebiliyor musunuz, 3 yıla yakın bir sürede 80 müdür değiştiren bir belediyeden hizmet bekleyebilir misiniz?' ifadelerini kullandı.

Hedef 2028 ve 2029

Konak için gelecek hedeflerini de paylaşan Başdaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Ben inanıyorum ki bu özverili çalışmayla ilk hedefimiz, 2028'de Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oyla yeniden seçtirmektir. Ardından 2029'da yıllardır hizmet alamayan Konak'ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırıp, hizmet belediyeciliğini bu şehre geri getireceğiz. Allah nasip ederse 2029'dan sonra burayı göç veren değil, göç alan bir ilçe yapacağız. Biz bu göçü durduracağız ve insanlar akın akın yeniden Konak'ta kendilerini bulmak isteyecekler.'