Göreve başlar başlamaz ilk resmi adımını atan Zohran Mamdani, New York Belediyesi bünyesindeki tüm kurumları bağlayan bazı düzenlemeleri yürürlükten kaldırdı. İptal edilen yürütme emirleri arasında, belediye kurumlarının İsrail’e yönelik boykot, yatırımlardan çekilme ve yaptırım çağrılarına katılmasını engelleyen hükümler ile Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını belediye politikalarına bağlayan kararlar yer aldı.

“İfade özgürlüğü New York’un temel değeridir”

Kararın ardından açıklama yapan Mamdani, belediye yönetiminde yeni bir dönemin başladığını vurguladı. New York’un farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir kent olarak kalmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Mamdani, antisemitizmle mücadelenin önemine dikkat çekerken, bu mücadelenin ifade özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarla yürütülemeyeceğini ifade etti.

Mamdani, yemin töreninin ardından imzaladığı kararnameyle, Eric Adams’ın 26 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olan ve halen geçerliliğini koruyan tüm yürütme emirlerini geri çektiğini duyurdu.

Karara destek ve tepkiler bir arada

Söz konusu karar, New York’ta ve uluslararası kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı Yahudi kuruluşları ve İsrail yanlısı gruplar, yürütme emirlerinin iptal edilmesinin antisemitizmle mücadeleyi zayıflatabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Buna karşılık çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve insan hakları savunucusu ise Mamdani’nin attığı adımı, ifade özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Kararın, uzun süredir eleştirilen ve İsrail’e ayrıcalık tanıdığı savunulan düzenlemelere son vermesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.

New York siyasetinde yeni tartışmalar bekleniyor

İsrail’e imtiyaz sağladığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılan düzenlemeler, Mamdani yönetiminin dış politika ve insan hakları konularında nasıl bir çizgi izleyeceğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, bu kararın önümüzdeki günlerde New York siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.