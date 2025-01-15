Yarım Kalan Umut: Atatürk Lisesi Projesi

Depremde zarar gören ve 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen okulun inşaatı, yüklenici firmanın alacaklarını tahsil edememesi üzerine durduruldu. Arin Yapı ve Zanew İnşaat iş ortaklığı, projeye başlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alacaklarını umduklarını ancak defalarca ihtar çekmelerine rağmen olumlu bir dönüş alamadıklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, “Paralarımızın olmadığını ve ödemelerin yapılmayacağını söylediler. Seçim sonrası bu sorunun çözüleceği söylendi ama bir ilerleme kaydedemedik” dedi. Firmanın alacakları için başlattığı icra takibine ise belediye itiraz etti.

Kamu İhale Yasağı ve Hukuki Süreç

İzmir Büyükşehir Belediyesi, firmanın sözleşmesini tek taraflı feshederek, Kamu İhale Kurumu (KİK) aracılığıyla yüklenici firmaya bir yıl ihalelere katılma yasağı koydurdu. Bu kararı haksız bulan firma yetkilileri, yasağın kaldırılması için Ankara İdari Mahkemesi’ne başvurdu.

Demirci, “Kendi teminatlarımızı yakmak istediler. Mahkeme kararıyla buna engel olduk ancak mağduriyetimiz devam ediyor. Hem maddi hem de manevi olarak zarar gördük. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu enkazın kaldırılması için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetkililere Çağrı

Firma yetkilileri, CHP'li milletvekilleri ve belediye yöneticilerinin Elazığ’a gerçekleştirdikleri ziyaretlerde projeyi görmezden geldiklerini iddia ederek, “Bu okulun geleceğini kimse sormuyor. Elazığ’daki bürokratlara ve yetkililere sesleniyorum; bu projeyi tamamlayarak depremzedelerin umutlarını yeniden yeşertelim” şeklinde çağrıda bulundu.

Projeye Dair Bilgiler

İhale Bedeli: 62 milyon 62 bin TL

62 milyon 62 bin TL Planlanan Derslik Sayısı: 32

32 Zarar Beyanı: 10 milyon TL

10 milyon TL Yasal Süreçler: İcra takibi, sözleşme feshi ve KİK yasağı

Deprem bölgesinde eğitim için büyük önem taşıyan bu projenin akıbeti, kamuoyunda merakla takip ediliyor.